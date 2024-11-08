內地返港七旬漢港鐵羅湖站墮軌　頸傷腳骨折戴頸箍送院

港鐵東鐵綫羅湖站今日（8日）發生墮軌意外。晚上約8時18分，警方接獲港鐵職員報案指，一名73歲馮姓男乘客懷疑失足不慎從月台墮下路軌，頸部受傷、腳部骨折。救護員趕至，將事主送往威爾斯親王醫院治理。



男事主送院時仍然保持清醒，面部有血跡，需戴上頸箍固定頭部。警方正調查事發原因。據悉，事主剛從內地返港，懷疑候車間意外失足墮軌。網上影片可見，事發後事主躺在路軌中間，動彈不得，消防員進入路軌範圍，為事主固定身體，設法救援。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，今日晚上8時許，在東鐵綫羅湖站4號月台，一名乘客懷疑不慎跌入列車與月台之間的罅隙，其後視頻偵測系統和墜落物件感應系統發出警報，月台上職員隨即按動月台緊急掣，即時煞停一列正駛離該月台後的列車。車務控制中心即時報警及通知消防到場，並安排職員前往現場提供協助，其後救護人員到場將傷者送院。

處理事件期間，東鐵綫列車服務曾受到影響，大約晚上8時21分恢復正常。港鐵會詳細調查事件，並配合警方調查。

港鐵羅湖站一名男乘客懷疑失足不慎從月台上墮下路軌，頸受傷、腳部骨折。（梁偉權攝 ）