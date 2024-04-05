火炭站兩視障人士墮軌　港鐵：無關引導徑　明年完成安裝全綫閘門

港鐵東鐵綫火炭站上月30日先後有兩名視障人士不慎墮軌受輕傷，港鐵車務及創新總監李家潤今早（5日）回應立法會議員提問，稱其中一名視障人士當時有電話來電等意外狀況，因而不慎墮軌，職員透過視頻監控已即時幫忙及截停列車，稱事件與引導徑無關。



他又說，港鐵已加緊安裝東鐵綫月台閘門，年底會在彎度較大的羅湖、旺角東及大學站安裝，料明年可完成全部工程。



港鐵已展開東鐵線自動閘門安裝工程。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港鐵：引導徑設計妥善 站內設廣播提醒

立法會鐵路事宜小組委員會今召開會議，有議員提及上月底有兩名視障人士在東鐵綫火炭站不慎墮軌受輕傷事宜，車務及創新總監李家潤表示，當時有一名視障人士有電話來電，因而不慎墮軌，職員在車站視頻監控中看到，已即時上前幫忙，包括截停埋站列車及扶起傷者。

車站月台設有引導徑供視障人士沿路行走，李家潤稱，檢視過引導徑，認為設施是妥善的，強調意外與引導徑無關，又稱扶手電梯及出入閘機均有廣播提醒視障人士。

港鐵指已檢視引導徑，相信事件與引導徑無關。（資料圖片）

港鐵東鐵綫正安裝月台閘門，預料2025年可全線落成，多名議員指有安全考慮，要求提早完成安裝。李家潤稱工程正進行中，但羅湖、旺角東及大學站三個站彎度較大，故安裝較困難，因此須吸取更多經驗、放在最後安裝，工程料年底展開，計劃明年內完成。

港鐵車務及創新總監李家潤。（資料圖片/蔡正邦攝）

不考慮「遲開早收」加快安裝閘門 稱影響市民出行

至於有議員提及會否以提早收車、遲開車方式爭取時間安裝，李家潤則稱會優化收車後「黃金兩小時」建構工序安排，加快安裝程序，暫時不考慮「遲開早收」方式爭取時間「唔想用呢個方法黎影響出行安排。」