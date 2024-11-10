旺角男子離奇墮斃　警再拘1男涉嫌傷人罪名　累計5人被捕

旺角登打士街本月7日（周四）發生離奇墮斃案，一名41歲姓關男子在恆威商業中心離奇墮樓，當場斃命。據了解，有人在墮樓前曾報警求助，指遭人追趕。



警方先後拘捕4人，西九龍反三合會行動組經進一步調查，昨日（9日）在油麻地區再拘捕一名34歲本地男子，涉嫌「傷人」，他現正被扣留調查。至於早前被捕的3名本地男子及一名本地女子已被合共暫控一項「傷人」罪，案件將於明日（11日）於九龍城裁判法院提堂。



旺角登打士街發生男子離奇墮斃案，仵工到場舁走死者遺體。（羅日昇攝）

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事發11月7日（周四）上午10時43分，警方接獲一名男子報案，稱自己被人追趕，逃至旺角登打士街36號恆威商業中心天台，其後懷疑墮樓，跌穿簷篷，倒臥在平台位置。救援人員到場證實他當場死亡。

西九龍反三合會行動組人員於案發後調查發現，在上址一單位內發現打鬥痕跡，同日拘捕一名42歲姓何男子，涉嫌串謀傷人。警方同日晚上在屯門區再拘捕2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎26至33歲，涉嫌「傷人」，昨日（9日）再拘捕一名34歲本地男子。

現場消息指，懷疑有人向41歲姓關死者追討款項，其後發生墮樓事件，當場斃命。死者遺體其後由仵工舁走。警方在案發當日封鎖現場搜證，從大廈內檢走5部釣魚機。探員則帶同一名男子重回現場協助調查。