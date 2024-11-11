機場奪命工傷｜T2地盤內地男工墮斃　建造業議會停兩公司註冊資格

機場T2客運廊地盤上周四（7日）晚上發生奪命工業意外，一名37歲姓王內地男工，疑在興建中客運大樓的天台層，安裝懸吊式行人通道時，從高處墮下至地面，送院後證實不治。建造業議會今日（11日）表示，涉事兩間註冊公司屬議會「註冊專門行業承造商名冊」及「註冊分包商名冊」之內，議會轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會，已按「註冊專門行業承造商制度」規管行動機制，即時暫停該兩間公司所有指定行業、工種及專長項目的註冊資格，專責委員會今日已向涉事註冊公司發出相關書面通知。



建造業議會稱，涉事註冊公司須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及落實改善措施。當涉事註冊公司完成獨立安全審核，而達致專責委員會滿意程度時，專責委員會將考慮解除其「即時暫停註冊」指令。

機場T2客運廊地盤有工人從高處墮下，送院不治。（機管局圖片/資料圖片）

建造業議會又表示，將繼續根據註冊制度的規管行動機制，嚴肅跟進涉及嚴重事故的註冊公司。

機場T2客運廊地盤發生工人從高處墮下事件。記者11月7日晚上11時到機場視察，無法查看事發位置情況，不過二號客運大樓擴建地盤仍有工人晚上工作。（林振華攝）

警方於11月7日晚上約9時10分接報，指37歲姓王男事主於機場T2客運廊地盤高處墮下，救護員趕至將他送往北大嶼山醫院搶救，惟他最終證實不治。《香港01》記者於當晚11時許到機場觀察，雖無法看到接近新跑道的T2客運廊地盤情況，但從外圍見到2號客運大樓擴建地盤仍有工人正在工作。

機場T2客運廊地盤發生工人從高處墮下事件。記者11月7日晚上11時到機場視察，無法查看事發位置情況，不過二號客運大樓擴建地盤（圖）仍有工人晚上工作。（林振華攝）

機管局表示，機管局於11月7日晚上約8時15分接報指，一名建築工人於機場T2客運廊工地工作時從高處墮下。在場人員立即召喚救護服務，工人被送往醫院治理，其後證實不治 。機管局對有工人離世感到十分難過，將向家屬提供支援。機管局已即時暫停相關高空工作，並會配合相關部門的調查。

機場T2客運廊地盤有工人從高處墮下，送院不治。（機管局圖片/資料圖片）

勞工處日前就事件展開調查，並於11月8日表示，向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該處安裝行人通道，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。同日發展局亦宣布，已按機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，承建商須做獨立安全審核，局方確信其已具備有效安全管理系統才考慮恢復其投標資格。