機場T2客運廊37歲內地工人墮斃　發展局暫停涉事承建商投標資格

機場三跑系統預料本月28日啟用，整個系統其中一個工程T2客運廊工地，昨晚（7日）一名37歲姓王內地男工人從高處墮下，救援人員到場將事主送往北大嶼山醫院搶救，惟最終證實不治。 發展局發言人今（8日）表示，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商，已按管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，承建商須做獨立安全審核，局方確信其已具備有效安全管理系統才考慮恢復其投標資格。



機場T2客運廊地盤有工人從高處墮下，送院不治。（機管局圖片/資料圖片）

發展局表示，作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視「名冊」內的承建商在其轄下所有建築工地的安全表現，局方今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。

該局稱，承建商須作獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格，有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

機場T2客運廊地盤有工人從高處墮下，送院不治。（機管局圖片/資料圖片）

三跑道系統工程包括T2客運廊。（運輸及物流局圖片/資料圖片）

勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。