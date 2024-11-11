國泰曼谷返港客機技術故障　機艙傳不明氣味疑冒煙　機場局部戒備

今（11日）午4時許，一架從泰國曼谷飛往香港的CX618客機，懷疑於航行期間機艙內冒出濃煙，最終航班於下午4時34分安全降落。國泰航空回覆《香港01》查詢表示，航班懷疑出現技術故障，機艙內曾短暫傳出不明氣味；機管局則指，涉事航班因懷疑機艙冒煙要求局部戒備，事件中無人受傷，機場運作亦沒有受到影響。



國泰一架從泰國曼谷飛往香港的CX618客機，懷疑於航行期間飛機機艙內冒起濃煙，並一度傳出不明氣味，幸事件中無人受傷。（資料圖片)

國泰航空回覆表示，由曼谷前往香港的CX618航班在航行期間懷疑發現技術故障。航班於即將抵達香港時，機艙內曾短暫傳出不明氣味。機組人員隨即按照標準安全程序，將懷疑故障設備暫時關閉。為了謹慎起見，機長亦按照既定安全程序，安排航班優先降落。

CX618航班於同日下午4時34分安全降落香港國際機場，並駛回停機泊位待工程人員進行詳細檢查。所有乘客均安全離開機艙，事件中沒有乘客及機組人員受傷。國泰航空重申，所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮，並衷心感謝顧客的理解及體諒。

國泰一架從泰國曼谷飛往香港的CX618客機，懷疑於航行期間飛機機艙內冒起濃煙，並一度傳出不明氣味，幸事件中無人受傷。（資料圖片)

機管局回覆指，今日下午約4時30分，國泰航空一班由曼谷飛往香港的CX618航班，因懷疑機艙冒煙要求局部戒備，航班其後於下午4時36分安全降落。 事件中無人受傷，機場運作沒有受到影響。