觀塘裕民坊專線小巴撞七人車　揭小巴司機酒駕超標近2倍被捕

今日（13日）早上8時53分，警方接報指，觀塘裕民坊公共交通交匯處一輛綠色專線小巴埋站時，撞向前方一輛七人車，幸意外中無人受傷。警員接報到場，發現該名年約70歲小巴司機身上帶有酒氣。現場消息指，司機經酒精呼氣測試一度錄得約60微克，超標近2倍，警方以涉嫌「酒後駕駛」將他拘捕並帶回警署調查。今次已是近4個月來，第3名駕駛公共交通工具司機因酒駕被捕。



觀塘裕民坊公共交通交匯處一輛綠色專線小巴埋站時，撞向前方一輛七人車。

涉事小巴屬路線36A、來往裕民坊及康利苑，現場可見小巴左邊車頭有輕微損毀，而七人車則右後方車身出現凹陷。

七人車則右後方車身出現凹陷。

今日（13日）早上8時53分，觀塘裕民坊公共交通交匯處，一輛綠色專線小巴埋站時與一輛七人車發生輕微碰撞，意外中無人受傷。警方接報到場，發現小巴司機身上帶有酒氣，酒精呼氣測試亦錄得超標，警方以「酒後駕駛」將他拘捕並帶回警署調查。

一輛綠色專線小巴埋站時撞向前方一輛七人車。

小巴司機身上帶有酒氣，經酒精呼氣測試錄超標，警方將他拘捕。

今年8月至10月期間，已有兩名駕駛公共交通工具的司機涉及車禍，並因酒駕被捕，計及今次即4個月來有3名公共交通工具的司機因酒駕被捕。8月19日，觀塘一名綠色專線小巴司機因急開車，令車上乘客受傷，60歲男司機涉酒駕被捕；上月9日，有一輛紅色小巴在秀茂坪曉光街及秀明道交界撞斃一名73歲老婦，54歲小巴司涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被警方拘捕。