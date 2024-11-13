太空油｜警截的士「快餐車」拘司機賣家　15歲女$300買煙彈同被捕

本港濫用新興毒品「太空油」的數字急劇上升，青少年能接觸及取得的途徑眾多，令人防不勝防。警方昨凌晨（12日）於旺角設路障截查一輛可疑的士時，發現在後座的15歲女乘客，手持電子香煙及懷疑「太空油」煙彈，經搜查後，在少女及司機身上均檢獲太空油煙彈，懷疑司機利用的士作「快餐車」分銷。據悉少女以300元向司機購買兩粒煙彈。



人員隨後再搜查司機的住所，並於其夾萬內檢獲大批貨，有人向警方承認是自用及用來出售。兩人分別涉嫌「非法售賣第一部毒藥」及「管有第一部毒藥」被捕。該名女乘客更涉嫌違反法庭頒發的「照顧或保護令」，已被落案起訴「管有第一部毒藥」罪。



圖中非涉案的士。警方於旺角設路障截可疑的士，揭發司機及15歲女乘客身上均有太空油煙彈，懷疑有人 利用的士作「快餐車」。（資料圖片）

警方西九龍衝鋒隊人員昨日（12日）凌晨於旺角一帶設置路障。據了解，於凌晨1時許，人員在廣東道近登打士街，截查一輛可疑的士。其間，人員發現後座的15歲女乘客，左手手持一支電子香煙及一粒含有懷疑「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙彈，有人指是以300元向的士司機購入。警方經搜查後，在49歲男的士司機身上檢獲27粒含有懷疑「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙彈，並在15歲女乘客身上檢獲2粒懷疑太空油電子煙彈。

警員其後押解該名的士司機到其位於慈雲山毓華街的住所內搜查，再於其夾萬內，檢獲120粒懷疑太空油電子煙彈。行動中，檢獲的懷疑第一部毒藥市值約44,700元。的士司機及乘客分別涉嫌「非法售賣第一部毒藥」及「管有第一部毒藥」被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第10隊跟進。

▼警方過往檢獲的太空油煙彈▼



被捕男子獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。警方經調查後發現，被捕15歲女童同時涉嫌違反法庭頒發的「照顧或保護令」，她現被暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件今日（13日）在西九龍裁判法院提堂。

警方強調，依托咪酯（太空油）屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第一部毒藥，濫用會令身體嚴重受損，亦有致命風險。根據本港法例，非法管有第一類毒藥屬嚴重罪行，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪最高可判監禁2年及罰款10萬元。警方呼籲市民切勿以身試法。