青協3個月接65宗太空油個案　17歲仔曾過量吸食險跌出馬路被車撞

新興毒品「太空油」依托咪酯近年在港濫用個案急速上升，並蔓延至社區及校園，香港青年協會「青年違法防治中心」過去3個月處理65宗與太空油問題相關的青年個案，年齡介乎12歲至33歲，情況令人憂慮。青協社工接觸過的個案中，一名17歲男生在校園被同學邀請吸食含「太空油」的電子煙而上癮，曾過量吸食失去知覺，甚至有一次跌出馬路險被車撞倒。



所謂太空油是「依托咪酯」，一種用於麻醉及鎮靜的藥物，受香港法例管制。（香港警察 facebook）

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，通常透過電子煙裝置吸食。因價錢相宜、取得容易且口味繁多，迅速成為青年的新興毒品。據保安局資料顯示，去年因涉及「太空油」的罪行被捕人數只有9人，激增至今年首9個月的98人，增幅顯著。現時依托咪酯只受《藥劑業及毒藥條例》監管，不受《危險藥物條例》監管，保安局擬明年立法將太空油列為毒品。

青協「青年違法防治中心」的抗毒服務前線社工，去年中起接觸相關個案，並為中小學及大專院校舉辦超過30場抗毒教育講座，同時收到學校的轉介個案，其中一個個案為17歲事主阿賢（化名），他在校園被同學邀請吸食含「太空油」的電子煙，起初他認為電子煙見效快且成癮性較低，而「快來快去」的特性令他沉迷。然而太空煙的效用僅維持很短時間，結果阿賢不停吸食，追求短暫的毒品快感。阿賢更曾因過量吸食失去知覺，甚至有一次跌出馬路，險被車撞倒。他聲稱班上也有其他同學吸食「太空油」，但從外觀不易識破，學生更易於攜帶和使用，使得太空煙在校園普及。

17歲的阿賢（化名）在校園被同學邀請吸食含有「太空油」的電子煙。起初他認為這種電子煙見效快且成癮性較低，這種「快來快去」的特性讓他沉迷。（青協提供）

社工接觸的另一個事主為阿東（化名），今年31歲。阿東在一次私人聚會中首次接觸太空油，當時朋友遞上一支類似電子煙的「太空油」，他誤以為是普通電子煙而吸食，隨後出現頭暈、行為失控等症狀持續約10分鐘。阿東指他的朋輩圈子中，「太空油」最近變得相當普遍，不少比他年輕的青少年也受到誘惑而嘗試，甚至在網上搜尋相關資訊。第一次誤食的經驗令他了解太空油的禍害，尤其是聽聞現時「太空油」可能混雜K仔或可卡因等毒品後，更覺得危險性高，故不鼓勵青少年吸食。

青協「青年違法防治中心」督導主任梁兆騏指，毒販巧立名目，美化「太空油」的隱藏性高、安全無害等，令青年輕視風險及危機，加上「跟風、跟潮流」的心態和好奇心，導致近期吸食「太空油」的轉介個案大幅增加。他建議從多方面加強青年了解太空油對健康和安全的潛在威脅，特別是拆解相關誤導資訊，針對社交平台流傳的毒品迷思進行預防教育。同時，應加強青年拒絕「太空油」誘惑的能力，提升他們的警覺性。

梁兆騏鼓勵家長參考以下「五部曲」以評估風險程度，從可疑至高危級別，包括︰

1) 留意子女是否出現可疑行為，如長時間逗留房間並有疑似吸煙的聲音；

2) 發現電子煙及煙彈等可疑物品；

3) 身上是否有特殊氣味，如水果味、化學味或燒膠味；

4) 是否有可疑的金錢交易或收到售賣太空油的短訊；

5) 出現行為失控的情況，如頭暈、行走不穩、身體震顫或口齒不清。



「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，通常透過電子煙裝置吸食。因價錢相宜、取得容易且口味繁多，迅速成為青年的新興毒品。