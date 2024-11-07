太空油｜17歲仔吸3啖就上癮　指3成同學有吸食　女生斷片被性侵

新興毒品「太空油」依托咪酯近年在港濫用個案急速上升，並蔓延至社區及校園。鑑於吸食趨勢激增，保安局局長鄧炳強表明最快將於明年首季修例，把「依托咪酯」列為法定「毒品」。



香港青年協會「青年違法防治中心」過去3個月處理65宗與太空油問題相關的青年個案，年齡介乎12歲至33歲，情況令人憂慮。一名17歲男生被同學邀請吸食含「太空油」的電子煙而上癮，他指在校園內俗稱「油仔」。他形容吸3啖已上癮，之後月花約2000元買煙彈。有朋友曾吸食後倒地遭警察截查，謊稱是普通電子煙就「無事」；亦有女同學吸食後「斷片」遭性侵。



17歲男事主阿賢（化名）在校園被同學邀請吸食含「太空油」的電子煙而上癮，曾過量吸食失去知覺，甚至有一次跌出馬路險被車撞倒。（蔡正邦攝）

17歲事主阿賢（化名）以往有吸食「可樂」（可卡因）的習慣，有一次與同學玩桌球期間，被對方慫恿「試唔試下？」後開始接觸太空油。他形容，只需吸3啖就開始上癮，不斷吸食，後續「連自己食咗幾多都唔會知」，會感覺很放鬆，並伴隨手震、嗜睡與頭暈的症狀。阿賢每月會花費$1000至$2000元購買煙彈，與同學朋友在酒吧及桌球室等消遣場所吸食，亦會因嗜睡選擇在家吸食。

10個朋友7個吸 吸到瞓地遇查謊稱電子煙脫罪

他形容「太空油」抵食，因價錢上較傳統毒品便宜，現時市面上價格連運費為約$250、自取價則再便宜$50，且每粒煙彈可食一至兩小時。年青人可「friend搭friend」、經TG群組及Instagram等途徑購入「太空油」，故在校園內十分普及。他續指，「太空油」在校園內俗稱「油仔」，據他了解，有3成同學都有吸食的習慣，而他身邊10個朋友中有6至7個都有嘗試過「太空油」。他分享，因外型與電子煙相似，有朋友曾吸食後倒地，被警察截查，但只要謊稱是普通電子煙就「無事」。

女同學吸食後「斷片」遭性侵

阿賢表示，曾在一日內最多吸食近三粒煙彈而致「斷片」，因步履不穩跌出馬路，險被車撞到。他亦透露，有一名女同學與男同學一同吸食「太空油」後「斷片」昏迷，期間遭性侵，惟清醒後沒有報警，他認為「太空油」對女生尤其不利。

吸食2個月記憶力轉差

阿賢認為「太空油」比「可樂」的傷害性較大，因吸食「太空油」後容易「講嘢唔經大腦」、易怒等後遺症。吸食2個月後，阿賢因記憶力轉差，憂「食壞腦」及金錢原因，主動戒掉「太空油」。阿賢擔心將「太空油」立法定性為毒品後，只會令價格提高，仍會有門路購買，成效不大，加上「太空油」依然可藉與電子煙相似的外表蒙混過關。

青協單位主任兼註冊社工文習武指，15至16歲青少年為尋求刺激，容易被「快離快散、唔係好嚴重」慫恿嘗試新興毒品。（蔡正邦攝）

青協接獲12歲中一女生吸食個案

青協單位主任兼註冊社工文習武指，就目前個案來看，15至16歲青少年的吸食情況較為普遍，因該階段的青少年欲尋求刺激，容易被「快離快散、唔係好嚴重」慫恿嘗試新興毒品。機構目前接觸到年齡最小的個案僅得12歲，為正就讀中一的女學生。

他表示，青少年普遍經有吸食習慣的朋友購買「太空油」，因朋友通常熟知購買門路，讓他們感到安全。另外，亦會通過社交媒體接觸相關群組與賣家，但相對地會顧忌「放蛇」等風險。

文習武續指，在去年年尾開始，機構已經接觸到太空油的個案，惟當時還未太興起。但近幾個月開始，機構從許多個案或青少年當中聽聞他們有吸食太空油的情況，亦收到不少學校轉介個案至青協，及查詢關於太空油的資訊。

所謂太空油是「依托咪酯」，一種用於麻醉及鎮靜的藥物，受香港法例管制。（香港警察 facebook）

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，通常透過電子煙裝置吸食。因價錢相宜、取得容易且口味繁多，迅速成為青年的新興毒品。據保安局資料顯示，去年因涉及「太空油」的罪行被捕人數只有9人，激增至今年首9個月的98人，增幅顯著。現時依托咪酯只受《藥劑業及毒藥條例》監管，不受《危險藥物條例》監管，保安局目標在明年首季立法將太空油列為毒品。

青協「青年違法防治中心」督導主任梁兆騏指，毒販巧立名目，美化「太空油」的隱藏性高、安全無害等，令青年輕視風險及危機，加上「跟風、跟潮流」的心態和好奇心，導致近期吸食「太空油」的轉介個案大幅增加。他建議從多方面加強青年了解太空油對健康和安全的潛在威脅，特別是拆解相關誤導資訊，針對社交平台流傳的毒品迷思進行預防教育。同時，應加強青年拒絕「太空油」誘惑的能力，提升他們的警覺性。

梁兆騏鼓勵家長參考以下「五部曲」以評估風險程度，從可疑至高危級別，包括︰

1) 留意子女是否出現可疑行為，如長時間逗留房間並有疑似吸煙的聲音；

2) 發現電子煙及煙彈等可疑物品；

3) 身上是否有特殊氣味，如水果味、化學味或燒膠味；

4) 是否有可疑的金錢交易或收到售賣太空油的短訊；

5) 出現行為失控的情況，如頭暈、行走不穩、身體震顫或口齒不清。



《香港01》倡議禁毒工作不能拖，刻不容緩。

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，通常透過電子煙裝置吸食。因價錢相宜、取得容易且口味繁多，迅速成為青年的新興毒品。