桃芝風球｜市民陸續出門上班　打工仔指天文台早預報　早準備返工

熱帶氣旋桃芝今早（14日）在本港以南130公里內掠過後逐漸減弱，天文台於上午10時20分取消8號風球，改發3號風球，上班人士陸繼出門返工。《香港01》記者在港鐵將軍澳站一帶視察，不少打工仔前往趕乘地鐵上班，雖然有人潮，但月台上亦未見特別擠逼。有市民認為今次風勢不強，出門不見有冧樹，地上亦沒有枯枝樹葉，並指天文台預報清晰，一早已準備要返工，故影響不大。



天文台改發3號風球，打工仔陸續出門上班。（鄭嘉惠攝）

江小姐表示，今日清晨6時許已醒來，看新聞得知10時20分會轉發3號風球，都已做好準備要返工。她平日9時出門10時開工，笑言：「今日就遲個幾鐘，有咩著數？」她又指今次風勢不算特別大，不見附近有冧樹。

劉小姐同指今早6時許已醒來，而天文台一早預計10時20分會改發3號風球，「其實（天文台）都好清楚」，她坦言遲了一個多小時上班，都是留在家中看電視，並指兩小時內返到公司則可，笑說：「工作上無乜影響，少咗幾個鐘做嘢。」劉小姐續指，一直以為「打唔成風」，出門一刻發現風大但無雨，地下亦無枯枝樹葉。

許小姐表示，平時９時上班，今日多了一個多小時睡覺，又指公司沒有特別安排。她形容今次打風幾涼爽，而且風勢比較弱。梁生梁太則剛剛飲完早茶，二人笑言：「打風又係咁，都幾大風呀，怕咩啫，返屋企睇下電視囉。」