4個月3小巴醉駕一死一傷 均觀塘秀茂坪發生 警區內為60司機酒測
撰文：凌逸德
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昨日（13日）觀塘發生小巴司機酒駕意外，為4個月來第3宗涉及小巴司機酒駕的車禍，3次意外均在觀塘及秀茂坪區內發生，共造成一死一傷。警方東九龍總區交通部執行及管制組人員今日（14日）在觀塘區內的公共運輸交匯處，展開打擊酒後駕駛行動，以提升公共服務車輛安全。
行動中，人員向60名公共服務車輛司機進行酒精呼氣測試，並呼籲公共服務車輛站長監督及提醒旗下的司機切勿酒後駕駛。
警方交通總部上月亦統籌五大總區交通部，進行針對性專題行動「追捕者及駒始行動」，以打擊酒後及藥後駕駛，提升公共服務車輛的安全，其間向626名的士和小巴司機進行酒精呼氣測試，並派發傳單提醒司機切勿酒後及藥後駕駛。
翻查資料，過去4個月，有3宗小巴司機因酒駕被捕案。8月19日，觀塘一名綠色專線小巴司機疑因急開車，令車上乘客受傷，60歲男司機涉酒駕被捕；10月9日，一輛紅色小巴在秀茂坪曉光街及秀明道交界撞斃一名73歲老婦，54歲小巴司涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕及已遭起訴。至昨日（11月13日），觀塘裕民坊公共交通交匯處一輛綠色專線小巴懷疑切線埋站時，撞向一輛七人車，70歲姓黃小巴男司機酒精超標兩倍被捕。
▼8月19日觀塘裕民坊小巴司機醉駕意外一人傷▼
▼10月9日秀茂坪小巴司機醉駕意外一人死▼
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▼11月13日觀塘裕民坊小巴司機醉駕意外▼
警方重申，「酒後駕駛」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款港幣2.2萬元、停牌兩年及監禁3年。警方呼籲公共服務車輛司機須履行其職業責任及操守，絕不能酒後駕駛，亦切勿以身試法。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全。
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（附圖為行動圖片）
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