青少年沉迷太空油街頭狂跌倒　社工嘆身痛緩解心痛　須傾聽助戒毒

政府爭取明年第一季完成把「太空油」主要成分依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，列為毒品。加強罰則以外，還有甚麼辦法抑止太空油吸食趨勢？有戒毒者分享一口接一口吸食太空油，讓她腦袋空白，暫時放下家庭壓力；同時因為持續的家庭壓力，令她難以自拔。直至身體響警號，頻頻跌倒、手震等，令她決心戒除太空油。



有社工指大部分人因好奇而吸食太空油，相信立法能令吸食人數突然下降，但對本身有「自傷自殘」吸毒習慣的族群打擊力量較小，他們未必介意吸食後在人前展現醜態，更藉由身痛來緩解心痛。對此類年輕人，須先傾聽與理解，然後輔導，才能幫助他們真正遠離毒害。



19歲的Chole（化名）自15歲開始接觸毒品，成功戒毒半年，但大約5個月前一次嘗試太空油後，就喜歡上一片空白的感覺：「好放鬆囉，個腦一片空白，唔使諗其他嘢或者煩其他嘢 。」

少女家庭關係差 吸太空油能「放鬆」

Chole分享與家人的關係惡劣，讀中學時曾經自殺，被轉介社工跟進：「佢哋（家人）有陣時講嘢嘅說話好難聽，即係可能我好多做得好嘅地方，都會覺得我做得唔好搵藉口嚟鬧我。」每當與家人吵架，都會想找朋友一齊食太空油「放鬆」。

身體響警號 決心戒吸食

對她來說，太空油就像吸食一般電子煙一樣讓自己有個休息，難料毒品影響Chole身體，她試過在街上仆倒、不停手震、呼吸困難，所以她決心戒掉太空油。在社工輔導和鼓勵下，Chole戒掉太空油2星期，脫癮過程中因為頭暈手震曾經入院，對於政府即將立法將太空油列為毒品，她認為有警惕作用：「擔心袋喺身有嘢，驚畀人拉入去坐監。」

對於政府即將立法將太空油列為毒品，有戒毒者認為有警惕作用：「擔心袋喺身有嘢，驚畀人拉入去坐監。」（受訪者提供）

一直跟進Chole個案的小童群益會深水埗區青少年外展社會工作隊助理隊長鍾靜欣肯定Chole的努力，除了陪伴她經歷戒毒帶來的身體變化，輔導過程亦著重於讓她了解事件並非其單一責任。鍾指：「佢（Chole）都唔鍾意吸毒嘅自己，佢知道父母都有唔啱嘅地方，知道自己都有叻嘅地方，作出新嘅嘗試例如返工，透過逐少逐少的成就去建立自己。」

鍾姑娘觀察到年輕人吸食太空油的反應有異，Chole出現胃部不適、反胃情況，更多的是斷片和無痛感：「完全唔記得嘢，可能情緒好差追住食，凌晨1至2點到早上8至9點醒返，個人狀態就好唔舒服，唞唔到氣覺得好暈陀陀，問返啲朋友先知道自己好似食咗好多，但係佢完全冇記憶。另一個就瘀晒，日頭喺學校內試，試完係咁食，仆親碌落樓梯同埋衝馬路。」

小童群益會深水埗區青少年外展社會工作隊助理隊長鍾靜欣（右）透過青少年家暴、性侵經歷，了解他們吸毒的原因，從而開解輔導。（翁鈺輝攝）

小童群益會觀塘區青少年外展社會工作隊隊長黃子豪表示，吸食太空油的年青人可以分為3類，第一類是好奇一試；第二類是「朋友食我又食」；第三類是習慣「自傷自殘」的人。他認為立法有助於阻截頭兩類吸食者，但對於第三類年青人「佢本身都係吸毒㗎啦，只不過係吸Cocaine（可卡因）、K仔（氯胺酮），定係依托咪酯。」預料立法後會有大部分人慢慢不再食太空油，但本身會吸毒群體的就像K仔的趨勢一樣，吸食情況突然下降，但會持續一個水平。

部分吸毒青年自傷自殘 以痛感掩蓋負面經歷

隨着市民對太空油認識增加，網上更多吸食者仆倒地上的片段流傳，黃子豪指出這切合吸毒青年「自傷自殘」的傾向：「啲後生仔會唔會介意自己跌到好傷呀，或者好似好殭屍咁呢？我哋都接觸過好多後生仔，直情會自己錄低佢post story（限時動態），去展現畀人睇呢我有太空油呀，我食咗太空油呀，用痛感蓋住佢本身一啲唔好嘅記憶同經歷，從而引起共鳴。」

▼▼▼青年疑吸食太空油跌倒網上流傳片段▼▼▼



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鍾姑娘補充，青年人其實好孤獨，很想有人支持。即使在吸毒的群體中，他們都只是各自吸毒，互相無法溝通，需要別人聆聽到底他發生了甚麼事。從她的經驗看到，大部分青年都願意分享，包括分享從小管教問題，被媽媽罵的事，當中她聽聞難以想像的體罰程度：「點解將小朋友綁在鐵閘，閂埋門去懲罰佢？點解用皮帶、用櫈打到小朋友入院，然後爸爸叫他話係自己打交？」社工了解到吸毒背後的原因，在互相信任的基礎上，輔導青年人理解自己、建立自信，繼而戒除毒癮。