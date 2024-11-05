太空油｜鄧炳強：提速立法　爭取明年首季年將「依托咪酯」列毒品

俗稱「太空油」的麻醉藥物「依托咪酯」（Etomidate），最近在香港迅速擴散，有醫生指今年最少已發生3宗疑似因「太空油」致死的個案。今年施政報告附篇提出，目標明年上半年將「太空油」主要成分依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，列為毒品。保安局局長鄧炳強今日表示，明白大家關注「太空油」被濫用，因此會「提速」立法，希望明年首季完成立法程序。



長沙灣一個太空油製作工場被警方偵破，檢獲大量太空油煙彈。（警方圖片）

「依托咪酯」是醫用麻醉劑，濫用的話將會產生幻覺、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用；「太空油」則是毒販將「依托咪酯」混入電子煙彈後推出的新興毒品，但在法律上屬毒藥，暫未列為毒品。

鄧炳強今日（5日）在立法會保安事務委員會上簡介今年施政報告內容時表示，明白到大家關注「太空油」被濫用，因此會「提速」立法，希望在明年第一季完成立法工作。他又稱，未完成立法將「太空油」列為毒品之前， 當局會繼續情報、行動及宣傳教育工作，因為「太空油」是透過子煙吸食，會向年輕人宣傳，吸食有害健康。

鄧炳強：今年首八個月涉「太空油」被捕人數升約七倍

他說，吸食「太空油」有上升趨勢，去年有9人因非法售賣或管有依托咪酯被捕，今年截至8月，被捕人數則明顯增加至69人，上升了約7倍。

根據警方在11月1日的數據，今年因「太空油」而拘捕的人數急增至98人，當中16人為21歲或以下，有醫生指今年最少已發生3宗疑似因「太空油」致死的個案。