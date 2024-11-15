海關檢$4,600萬K仔可卡因　分別以清潔劑、毛公仔掩飾　兩男落網

海關偵破兩宗毒品案拘捕兩人，共檢獲78公斤氯胺酮（俗稱K仔）及11.8公斤可卡因，市值4,600萬元。其中在一宗空運貨物藏毒案，毒販利用在比利時寄出的清潔劑作掩飾。海關發現，480桶獨立包裝的清潔劑當中，有112桶的重量過輕，與包裝上標示不符，其後經過多日監控遞送行動，成功拘捕25歲收件人。另一宗航空旅客販毒案中，海關為一名從法國返港的27歲本地男子清關時，在其背囊及行李內，檢獲異常沉重的公仔，最終剪開公仔後成功檢獲毒品。



毒販利用清潔劑作掩飾，試圖販運78公斤氯胺酮，市值3800萬元。

X光顯示清潔劑密度不一 包裝報稱重一公斤實際不足磅

第一宗空運貨物藏毒案發生於11月4日清晨時分，機場課人員根據風險評估以及情報分析，鎖定一批從比利時布魯塞爾空運抵港的貨物，該80箱報稱載有清潔劑的貨物，共重880公斤。收貨人報稱為科技公司，由於科技公司進口大批清潔劑並不常見，因此引起海關懷疑。

人員利用X光機掃描該批貨物，X光影像顯示該批清潔劑的密度不一致。海關人員決定作進一步仔細檢查，打開80個紙箱，發現載有480桶獨立包裝的清潔劑，包裝相當新淨，並沒打開過的痕跡，每一桶報稱重1公斤。海關為每桶清潔劑逐一磅重時，發現其中112桶過輕，與報稱重量不相符，只有739克，加上該批清潔劑標示出產地為英國，但由比利時付運寄出，情況罕見。機場課人員打開112桶可疑清潔劑，最終檢獲78公斤懷疑氯胺酮，估計市值3800萬元。

機場科空運貨物組督察葉家樂指不法分子費盡心思，試圖將危險藥物偽裝成全新包裝的清潔劑，企圖以魚目混珠的方法，逃避海關人員偵查，形容收藏方法頗花心思，惟在海關高科技儀器協助下，以及人員鍥而不捨的檢驗精神，不法分子狡猾心思亦徒勞無功。海關指，本案為海關在空運貨物中發現利用清潔劑掩飾收藏氯胺酮，5年內最大一宗案件之一。

海關毒品調查科調查主任梁錦榮（左）及機場科空運貨物組督察葉家樂（右) 交代案件。

販毒集團多次更改派貨地址 海關監控遞送10多日終拘一男

海關毒品調查科隨即跟進調查，並對貨物背景作出深入調查，發現收貨人為一間本地公司，委託另一物流公司進行托運。海關人員部署為期多日監控遞送行動，其間收貨人多次更改派貨指示及收貨地址。並在收貨當日，販毒集團利用正當物流公司在運送期間，以車駁車的方式，更改收貨地點，企圖打斷海關部署，增加監控遞送成功的難度，以減低販毒集團團伙被捕的風險。

最終，海關最終在周三（13日）成功在鯉魚門附近，以「販運危險藥物罪」拘捕一名最終收貨的本地男子。被捕男子25歲任職廚師。據悉，被捕男子報稱幫朋友無酬收件。警方會繼續調查犯案動機，不排除稍後有更多人被捕。案件將於明日（16日）於觀塘裁判法院提堂。

第二宗航空旅客販毒案件則發生於昨日（14日），海關機場課人員為一名27歲本地男子進行清關，他經由法國巴黎經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港。關員透過X光影像，認為他的隨身背包及手提行李有可疑，打開後發現有3個異常沉重的毛公仔，並發現有修補過的痕跡。關員剪開公仔後發現有285粒腸狀物，檢獲11.8公斤可卡因，市值800萬。被捕男子任職地盤工人，案件將於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。

兩宗案件的被捕男子已分別被控以「企圖販運危險藥物」及「販運危險藥物」罪。海關呼籲市民提高警覺，切勿因貪圖金錢利益參與販毒活動；市民亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送；市民應避免將個人資料地址交予其他人，以作協助收取包裹的用途。