海關揭空郵「螞蟻搬家」販毒　截200件加國郵件檢$150萬毒品拘5人

海關偵破200宗空運郵件藏毒案，並搗破一個販毒集團。自8月起，海關發現有不法分子利用空運郵件企圖偷運毒品進入香港，於過去兩個月成功截獲200件空運郵件，共檢獲約1.2公斤懷疑冰毒、1.2公斤懷疑可卡因，總市值150萬元。海關經調查後，在過去5日於全港多區，拘捕5人。



海關偵破空運郵件販毒案，自8月初至今，共截獲200件空運郵件，共檢獲約1.2公斤懷疑冰毒、1.2公斤懷疑可卡因，總市值150萬元。（曹德熙攝）

機場科航空旅客組高級督察鄭浩殷稱，海關機場科郵件清關小組人員，於今年8月初，透過風險評估及情報分析後，揀選一批由加拿大經郵遞渠道抵港的空運郵件作檢查，人員發現該批郵件X光影像有可疑，其後利用非入侵式拉曼光譜儀作進一步檢查後，懷疑郵件內藏冰毒及可卡因；於是打開郵件，並發現每件郵件均內藏一小包白色粉未，每包約重5至15克不等。關員隨即將所有白色粉未進行快速毒品測試，結果發現粉未分別對冰毒及可卡因呈陽性反應。

海關發現空運郵件X光影像有可疑。（曹德熙攝）

鄭浩殷表示，由於該批郵件所用的收藏方式極為相似，懷疑有販毒集團將毒品分拆成小包，試圖利用郵遞方法，以螞蟻搬家方式偷運毒品到香港。有見及此，海關採取特別行動，加強對空運郵件的檢查，截至9月30日為止，已經截獲200件可疑空運郵件，檢獲1.2公斤懷疑冰毒及1.2公斤懷疑可卡因，市值150萬元，隨後交由海關毒品調查科作跟進調查。

海關偵破空運郵件藏毒案，自8月初至今，共截獲200件空運郵件，共檢獲約1.2公斤懷疑冰毒、1.2公斤懷疑可卡因，總市值150萬元。（曹德熙攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任周啟光表示，人員根據郵件上的資料作出調查，發現郵件大部份都是寄往商業大廈及工業大廈的郵箱，而這些郵箱都是由秘書公司所管理。周續指，有不法份子自8月起，以不同人士的身份，在這些秘書公司開設帳戶企圖作掩飾，以及增加海關調查難度。海關經深入調查後，最終鎖定該批人士的身份，並於過去5日採取行動，在紅磡、藍田、屯門、天水圍和北角以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕4男1女（27至59歲），他們分別報稱為廚師、建築工人、司機及無業，均為該團伙的成員。海關相信已經瓦解一個販毒集團。

海關偵破空運郵件藏毒案，自8月初至今，共截獲200件空運郵件，共檢獲約1.2公斤懷疑冰毒、1.2公斤懷疑可卡因，總市值150萬元。（曹德熙攝）

海關表示，今年頭7個月亦破獲44宗同類型案件，而因應上述利用空運郵件偷運毒品到香港的情況，海關會根據風險評估加強截查空運郵件，從源頭堵截流入本港的毒品，亦會與加拿大相關執法部門進行情報交流，追查毒品來源，同時亦會與業界聯繫，提醒最新的運毒手法。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。