耆樂警訊續辦「防騙康體日」　冀加強長者防騙、道路安全意識

由警務處耆樂警訊與南方醫科大學香港校友會合辦的「耆樂警訊防騙康體日2024」，今日（17日）於太子警察體育遊樂會舉行，冀加強長者的防騙、道路安全和健康意識。適逢長者日，現場亦為長者提供免費中醫諮詢服務，傳達對長者社群的關愛。活動有近500名嘉賓及22個警區的耆樂警訊會員出席。



港島總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席郭嘉銓、南方醫科大學香港校友會會長暨耆樂警訊中央諮詢委員會委員胡永祥博士及一眾主禮嘉賓今早主持活動開展禮。（警方提供）

今年上半年騙案數字較去年同期上升超過一倍，當中涉及長者的個案錄得輕微升幅，郭嘉銓提醒現場長者對騙案要時刻提高警惕。在道路安全方面，今年1至9月的交通意外中，涉及長者的意外數字較去年同期下降，致命意外數字更下跌近五成。儘管如此，他仍希望會員持續將在耆樂警訊中所學到的防罪、 防騙及道路安全訊息帶到社區及家庭中。

郭嘉銓致辭時亦感謝耆樂警訊中央諮詢委員會委員、南方醫科大學香港校友會及南方中西醫結合學會的中醫師和推拿師、白理義之光義工團和V梯隊的義工、各警區人員及耆樂警訊會員一直對耆樂警訊的支持。

​胡永祥博士致歡迎辭時表示，很榮幸可以自2017年起與耆樂警訊合辦防騙康體日，帶領南方醫科大學香港校友會及南方中西醫結合學會一眾醫師和推拿師為長者提供義診服務，造福長者社群，亦感謝一直支持耆樂警訊的不同機構和團隊。

是次活動內容豐富，包括由40多名南方醫科大學香港校友會及南方中西醫結合學會的中醫師和推拿師提供免費中醫內科和骨傷科諮詢服務、耆樂警訊中央諮詢委員會委員許世全教授及「2024年度耆樂警訊大使」吳大強帶領全場進行「長者啞鈴水樽健體八式」、香港善導會社工主持有關獨居及隱蔽長者心理健康的講座，以及加強防騙和道路安全意識的工作坊。

主持開展禮的主禮嘉賓還包括公共關係部總警司暨耆樂警訊中央諮詢委員會副主席梁仲文、耆樂警訊中央諮詢委員會委員伍燕梅、朱俊豪博士、梁振志、許世全教授、白理義之光義工團團長周國基以及警察高級福利主任暨V梯隊大隊長沈頌雅。

耆樂警訊防騙康體日於2017年首辦，唯因疫情於2020年停辦，至今共舉辦了七屆，已有超過2500名長者受惠。警隊希望透過耆樂警訊計劃提供一個讓長者與警方定期接觸的有效平台，加強雙方溝通，提高長者的防罪意識及對社區的歸屬感。