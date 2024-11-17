港島東10月份錄253宗騙案涉$6900萬　警重點打擊網上買賣騙案

剛過去的10月份，東區警區共錄得253宗騙案，損失金額高達6,900萬元，其中72宗為彈票黨、假連結、假機票及旅行社網站等網上買賣騙案，涉款172萬元。有見及此，東區「防遍盾」行動於11及12月，會重點打擊及宣傳網上買賣騙案，防止市民中招。



東區「防遍盾行動」上月錄得72宗網上買賣騙案，包括彈票黨、假連結、假機票及旅行社網站，涉及金額共172萬元。（東區警區Facebook）

東區警區facebook專頁指，據統計處今年4月公佈的最新統計數字，東區目前約有52萬人居住，當中四分之一為65歲或以上長者。不論在人口總數及長者比例上，東區均冠絕港島四區。而東區警區接獲的騙案數字，亦比其他三區為高。以過去10月份為例，東區警區共錄得253宗騙案，損失金額共約6,900萬。

為進一步提升傳遞防騙資訊的整體效果，東區警區「防騙盾」基於近月的騙案趨勢，選出網上買賣騙案為特定騙案類型，以進行重點打擊，並試行以小區為單位來公布該特定騙案類型的數字，提高居民對相關騙案的敏感度及關聯性。

上月份，港島東錄得72宗網上買賣騙案，其中7宗在小西灣、5宗在太古東；而太古西、鯉景灣、愛秩序灣、筲箕灣、錦屏、健康村及興民，各佔3宗；西灣河、鰂魚涌、炮台山、耀東等亦有發生相關騙案。東區警區防騙盾將於11及12月，重點打擊及宣傳網上買賣騙案，並預備了相關騙案的分區數字及精簡防騙資訊，藉市民力量對外廣傳，務求將騙案數字減至最低。

另外，中區少年警訊今日（17日）聯同中西區區議員趙華娟、中西區關愛隊於中環摩天輪一帶進行反詐騙及盜竊宣傳。適逢長者日，耆樂警訊與南方醫科大學香港校友會，亦在今日合辦「耆樂警訊防騙康體日2024在太子警察體育遊樂會」，活動設有交通安全及防騙咨詢站，提醒長者要注意交通安全及防騙小貼士。