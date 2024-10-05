老友記分享防騙心得　「耆樂警訊」宣傳車今起至下周五落區派福袋

警方「耆樂警訊傳愛心2024」於今日（5日）展開，兩架「耆樂警訊滅罪活力號」宣傳車亦正式啟動，由今起至下周五（11日）走訪全港各區宣傳防罪信息，而22個警區的警民關係組會聯同耆樂警訊會員向區內有需要人士派發福袋，傳遞心繫社會信息。

「耆樂警訊」今年成立10周年，在今日的「耆樂警訊傳愛心2024」啟動禮，有長者分享數年前就是收到相關福袋認識耆樂警訊，接收不少防騙資訊，而他向其他長者宣揚理財防騙訊息，自己亦要先上堂學習。



警務處處長蕭澤頤與警務處副處長（行動）周一鳴，隨即分別前往位於彩盈邨的明愛牛頭角長者中心及海麗邨的博愛醫院郭興坤長者鄰舍中心，探訪長者並派發載有食物和日用品的福袋。（警務處提供）

耆樂警訊計劃於2014年成立，年滿五十五歲人士即可參加，警隊是希望透過計劃提供一個讓長者與警方定期接觸的有效平台，加強雙方溝通，並為他們提供訓練，宣揚防罪訊息。

警務處處長蕭澤頤今早在「耆樂警訊傳愛心2024」致辭時表示，今年是中華人民共和國成立七十五周年，港府推出多項以「愛國愛港愛社區」為主題的慶祝活動，適逢耆樂警訊成立十周年，讓今年的「耆樂警訊傳愛心」活動別具意義。

蕭澤頤又特別提醒長者要注意道路安全，並強調培養長者成為警方的滅罪夥伴一直是耆樂警訊的宗旨，感謝會員多年來與警方攜手滅罪，又多謝社會各界對耆樂警訊的支持，協助警方宣傳防罪及道路安全信息，亦增加長者在社區的滿足感、幸福感和歸屬感。

啟動禮上，元朗區耆樂警訊會員聯同世界雙節棍總會（香港分會）代表，配合歌曲《中國人》帶來一場精彩的雙節棍表演；耆樂警訊大使吳大強亦透過話劇演出，提醒長者留意近期有騙徒冒充社福機構員工，以派錢或其他福利為藉口套取長者個人資料的騙案手法。

啟動禮上，元朗區耆樂警訊會員聯同世界雙節棍總會（香港分會）代表，配合歌曲《中國人》帶來一場精彩的雙節棍表演。（警務處提供）

啟動禮後，蕭澤頤與警務處副處長（行動）周一鳴，隨即分別前往位於彩盈邨的明愛牛頭角長者中心及海麗邨的博愛醫院郭興坤長者鄰舍中心，探訪長者並派發載有食物和日用品的福袋。

至於兩輛「耆樂警訊滅罪活力號」宣傳車亦正式啟動，由今日起至十月十一日將走訪全港各區宣傳防罪信息，屆時二十二個警區的警民關係組聯同耆樂警訊會員將向區內有需要人士派發福袋，傳遞警隊「心繫社會」的信息，為長者送上愛心和關懷，實踐「助己助人」的耆樂精神。