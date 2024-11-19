涉13網購騙案洗黑錢$492萬　50歲男傀儡戶口持有人被加刑囚37月

一名50歲本地男子涉於2018年，提供自己的銀行戶口供騙徒清洗網購騙案的犯罪得益共約492萬元，他被控洗黑錢罪，今日（19日）在區域法院提堂。法庭批准警方的申請，加重被告刑期四分之一，他最終被判囚37個月。



另外，警方指今年首9個月涉洗黑錢被捕的人當中，近6,000人（76%）為傀儡戶口持有人，情況愈趨嚴重，警方會就洗黑錢案與律政司商討申請加刑。



一名男子涉提供傀儡戶口供騙徒洗黑錢492萬，法庭批准警方加刑申請，判被告入獄37個月。（資料圖片/江麗盈攝）

警方在2018年10月接報，有人在網上平台購買二手物品，轉帳付款後未能取得貨品，懷疑受騙。東九龍總區重案組人員經調查後，相信相關傀儡戶口懷疑與共13宗網購騙案有關，戶口於2018年9月至11月期間，處理共約492萬元懷疑犯罪得益。

去年10月，當時50歲的涉案傀儡戶口持有人，被控涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（串謀「洗黑錢」），被告今日被判囚37個月。

一名男子涉提供傀儡戶口供騙徒洗黑錢492萬，法庭批准警方加刑申請，判被告入獄37個月。（資料圖片/江麗盈攝）

今年首9月逾7700人涉洗黑錢被捕 近6000為傀儡戶口持有人

警方稱，截至今年9月，超過7,700人因涉洗黑錢被捕，按年增約26%，當中約5,900人為傀儡戶口持有人，佔被捕人76%。有見情況愈趨嚴重，警方就洗黑錢案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。由去年10月至今，已經有40名被捕人因租借賣戶口，於法庭判刑時被加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等，即約3至13個月。

警方呼籲，市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有可能觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。