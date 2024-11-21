跨境賣淫｜港澳星日四地大掃黃拘65人　包括日本AV女優及泰、越女

有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同澳門、新加坡及日本，四地聯合搗破跨境賣淫集團，於兩個行動中拘捕65人（17至64歲），包括11位賣淫集團主腦及骨幹成員。其中一個賣淫集團以日本AV女優「吸客」，安排女優來港，據悉有人曾在港舉行粉絲見面會，「肉金」高達15萬元。集團以「神秘房」將賣淫場所設置民居當中，只招待熟客。雙方五五分帳，年收入達逾2,000萬元。



警方亦瓦解另一個由黑幫操控的賣淫集團，租用「一樓一」單位，安排海外工作者賣淫。兩行動的被捕人士來自多個國家，包括日本、泰國、越南、俄羅斯、哈薩克及老撾。



其中一賣淫集團會開設群組，刊登日本性工作者的廣告，廣告內容會使用AV女優的作品封面作招徠。(陳浩然攝)

以日本AV女優作品封面作招徠 五五分帳牟取暴利

警方指，早前發現有本地人士操控跨境賣淫集團，派出喬裝探員收集情報及深入調查後，揭發集團先於社交平台經營群組，大肆宣揚可以安排日本性工作者，包括一些略有名氣的AV女優作賣點，安排來港入住酒店從事賣淫活動。

集團成員會刊登日本性工作者的廣告，廣告內容會使用性工作者的性感照片，以及AV女優的作品封面作為招徠，每次性服務金額，由港幣數千元字至數萬元不等。一些AV女優甚至曾在港舉行粉絲會，每次性服務金額能高達15萬元。

而身處日本的團伙，負責招募日本女子出國賣淫。當嫖客與社交平台客服表示，希望某個性工作者提供性服務，嫖客繳付按金後，集團成員便會安排交易時間，指示嫖客到某一間酒店附近等候，其後再指示嫖客上某個房間與性工作者進行交易。當性工作者從嫖客收到現金後，集團成員會去到酒店向他們受操控的性工作者，收取一半的現金，「五五分帳」以牟取暴利。警方稱，有關性工作者持旅遊證件抵港，一般逗留3個月。

集團分工仔細 包攬客服訂房接應 有精通日語成員作接應

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，犯罪集團分工非常仔細，有人作為社交平台群組管理員，負責客服工作回覆客人；有成員負責定期向性工作者收取金錢及派發性物品；亦有成員會入住在性工作者的同一間酒店，負責為其處理酒店事宜及接應遠距離觀察性工作者的工作，當中有被捕人曾在日本留學，精通日文，能與日本性工作者溝通接洽。

財富調查發現，犯罪集團以個人名下的儲值支付工具收取按金，而非法賣淫的收益最終落於犯罪集團手裏，集團於一年內有過百次酒店訂房紀錄。同時香港警方發現，該批性工作者除了來香港之外，亦會到訪新加坡及澳門作賣淫活動。於是警方主動聯絡新加坡警方，澳門司警作情報交流。

今次「律風」聯合行動中，執法部門單位共拘捕39人，香港警方拘捕7名骨幹成員，3名日本性工作者，骨幹成員的罪名為「依靠他人賣淫的收入為生」、「控制他人賣淫」，而當中作為主腦集團的女被捕人及兩名骨幹成員，亦都以洗黑錢罪被捕，涉及超過1900萬元的犯罪得益，警方成功阻止1,800萬元被轉移。同時，新加坡警方拘捕一名於當地操控日本性工作者的賣淫集團成員及3名日本性工作者，而日本警視廳行動仍然進行中。

警方有組織罪案及三合會調查科高級督察陳爾桁（左一）、總督察任雪瑩（左二）、總督察鄧凱彤（右二）高級督察袁銘樂（右一）交代案件。(陳浩然攝)

有「神秘房」藏民居招待熟客 警拘25名女子包括泰國日本越南

律風行動進行期間，警方發現有社交平台群組與上述類似的方法，宣傳及安排不同國籍的性工作者服務，有關服務在坊間一般稱為「神秘房」 ，與傳統馬檻不同，有關「神秘房」位置會安排於普通民居當中，並不會擺放有暗示性的廣告牌，以減少被掃黃的風險，而且一般只會招待熟客，或要求客人在預約性服務時提供自拍照片。犯罪集團會要求嫖客接受性服務之前，在某個地方等候，至交易時才會指示嫖客，到指定的住宅地點與性工作者進行交易。

高級督察袁銘樂指，警方搜查全港一共10個賣淫場所的住宅單位，拘捕25人。全部被捕人均為女子，年齡介乎20至45歲，當中包括3名本地被捕人士，另外有8名持雙程證內地人，以及14名持外國護照的女子，包括6名來自泰國、5名來自日本、兩名來自越南以及一名來自老撾。所有被捕人涉嫌「經營賣淫場所」及「違反逗留條件」。行動中，警方檢獲大量與性工作者有關的物品，包括潤滑劑，漱口水及避孕套。

黑幫集團租逾20個一樓一單位 與海外性工作者六四分帳

另外，有組織及罪案及三合會調查科一連兩日（19至20日）展開「霧嶺」行動，成功瓦解一個有黑幫操控的賣淫集團。集團於全港多區自8月營運，租用4棟分別於旺角，土瓜灣、尖沙咀及灣仔的商住大廈一樓一單位，涉案單位超過20個。

集團成員會於內地及海外不同地方，招聘女子來港從事賣淫活動，有關地方包括泰國、哈薩克以及老撾，並透過通訊軟件指示，安排女子到達一樓一的單位從事賣淫活動。而每次肉金由港幣500元至2,000元不等，收益六四分帳，集團分佣6成，賣淫女子佔4成。

「霧嶺」行動中，警方檢獲大量現金。（陳浩然攝）

單位外設24小時閉路電視 監控性工作者按時工作 月收入達150萬元

集團成員每日會到達一樓一單位巡視，送一些賣淫日用品，包括床單、避孕套、一次性毛巾到單位。除此之外，由本地黑社會操控的集團，會於一樓一單位外裝置24小時閉路電視監察系統，來確保性工作者有按時工作，並且每日向他們收取賣淫得益，情況相信有關賣淫集團已運作3個月，每月營業額超過$150萬元。

高級督察陳爾桁指，警方經調查後成功鎖定骨幹成員並展開收網行動。喬裝探員分批到達於多區賣淫集團操控的單位進行放蛇行動，蒐集證據。直至同日凌晨時分，當兩名骨幹成員，向性工作者收取賣淫收益後，探員當場「以依靠他人賣淫的收入為生」，「控制他人賣淫的罪名」將他們拘捕，並於他們身上檢獲13萬港幣現金，相信為較早前收取的賣淫收益。同時警方於觀塘區，土瓜灣區以同樣罪名拘捕另外兩名骨幹成員，於他們住宅單位搜獲相關數簿記錄，大量賣淫用品，又檢獲兩部總值50萬的車輛。

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警方於翌日（20日），再派喬裝探員放蛇，拘捕4名女子年齡介乎19至35歲，全部持有旅遊證件，包括內地雙程證，俄羅斯及哈薩克的護照，相信為賣淫集團所操控的海外性工作者。此外警方亦聯同入境處，於上述區內進行聯合掃黃行動，以涉嫌違反逗留條件，拘捕18名持雙程證來港的性工作者、4名持海外護照，3名來自泰國，一名來自老撾的女子。警方相信上述行動，已瓦解由本地黑幫操控的賣淫集團，被捕集團成員仍然被扣留調查，警方會繼續搜捕與此案有關的人士。

警方發現，近年賣淫集團分工越來越細節，例如物色性工作者，透過網上軟件去到招攬客人，或者安排性服務場所等，均由不同集團成員擔當，增加警方執法難度。不法分子亦嘗試與其他地區犯罪集團合作，進行跨境賣淫活動。警方將繼續與其他執法機構，包括本地與海外的執法機關，保持緊密聯繫，打擊跨境犯罪集團。警方重申，「依靠他人賣淫的收入為生」以及「操控他人賣淫」屬嚴重罪行，最高可被監禁14年以及罰款港幣500萬。