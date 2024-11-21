跨境賣淫｜日本AV女優落網　有人曾來港開粉絲會　「肉金」$15萬

有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同澳門、日本、新加坡四地聯合大掃黃，兩行動共拘65人。其中港警的「律風」行動39人落網，包括日本AV女優，據悉有人更曾來港開粉絲見面會，「肉金」高達15萬元。



消息稱，賣淫集團在Telegram群組以日本AV女優「吸客」，名單多達近20人。其中人氣女優「Miru」榜上有名，被集團賣廣告招徠，她曾於今年9月來港與粉絲「船P」遊維港，但她沒有涉案被捕；至於另一名人氣女優「麻宮」，則在今次行動中落網。



今次掃黃行動中，其中一名被捕的人氣日本AV女優「麻宮」。（網上圖片）

「律風」行動中，警方派出喬裝探員搗破一個由本地人士操控的跨境賣淫集團。消息稱，集團在telegram開設群組，大肆宣傳可以安排日本略有名氣的AV女優來港賣淫，又在群組內刊登AV女優的作品封面及資料「吸客」，每次交易金額由數千元至數萬元不等，其中更有來港賣淫的AV女優，曾在香港舉行粉絲會，每次性服務金額高達15萬港元。

據了解，集團在群組列出的女優名單多達近20人，部份人氣相當高。今次行動中，其中一名被捕的日本AV女優「麻宮」，在業界具高人氣，但近期已減產；而名單中亦曾出現另一名人氣女優「Miru」的名字，她沒有涉案被捕。翻查資料，Miru坂道美硫（坂道みる）2018年以19歲之齡成為AV女優後，人氣飆升。今年9月初，她曾來港舉行粉絲見面會，與粉絲「船P」遊維港。

▼ Miru 坂道美硫 ▼



▼ 警方「律風」行動細節 ▼