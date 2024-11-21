跨境賣淫｜安排日本AV女優來港　女主腦淫業打滾十多年成「網紅」

港澳、日本、新加坡四地攜手搗破跨境賣淫集團，兩個行動合共拘捕65人，被捕女子來自日本、泰國、越南等多個國家，當中有人氣日本AV女優落網。其中香港警方的「律風」行動中，拘捕一名姓歐（37歲）女主腦，據悉她於賣淫界打滾十多年，約10年前曾涉淫被捕，於業界「響負盛名」，不但成為網上討論區的熱門討論對象，更疑被人冒充身份騙財。



被捕賣淫氣團女主腦在淫業打滾十多年，一直是網上討論區的熱門討論對象。（網上討論區截圖）

被捕的姓歐（37歲）女主腦，在網上化名「Jolie9394」，今次警方破獲的賣淫集團群組，正是其操控的「Jolie and friends」Telegram群組。她在群組賣廣告，安排不同國家的女子來港賣淫，其中又打正旗號以「日本AV女優」作招徠，女優名單多達近20人，人氣女優「Miru」亦在名單之列；另一名人氣女優「麻宮」，亦在行動中落網。

該名女主腦活躍淫界多年，除了自己親身「下海」，亦變「媽媽生」安排女子接客，約10年前曾涉淫被捕，日積月累變成集團式營運「致富」。網上多個討論區，多年來均不時有討論該主腦的「主題」，甚具名氣；其身份更疑曾被他人冒充，有「客人」過數1,600元後驚覺被騙。

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▼ 其中一名被捕日本AV女優「麻宮」 ▼



今次掃黃行動中，其中一名被捕的人氣日本AV女優「麻宮」。（網上圖片）

▼ Miru 坂道美硫 ▼



▼ 警方「律風」行動細節 ▼