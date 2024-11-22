太空油｜警一日破3案　拘6人檢$240萬毒　公屋淪家庭式製毒工場

警方嚴厲打擊新興毒品太空油（依托咪酯），昨日（21日）一日內連破3案，共拘6人，分別於沙田及大埔住宅單位，搗破兩個製毒工場，其中一個更為家庭式營運，一家4口落網；同日晚上，人員亦在葵盛西邨擒獲一名男子。



行動中，警方合共檢獲2公斤粉末狀依托咪酯、約3公斤的太空油、約17公斤香味甘油，以及大量電子煙彈和加工工具，市值約240萬元。警方形容，案中工場製造太空油方式「土炮」，份量稍有偏差，吸食者隨時喪命。



警方共檢獲2公斤粉末狀依托咪酯，約3公斤的太空油，約17公斤香味甘油、大量電子煙彈，以及大量加工工具，市值約240萬元。 （梁偉權攝）

昨日（ 21日），毒品調查科、油尖警區及葵涌分區，一共偵破3宗關於太空油的案件，警方一共拘捕5男1女（20至58歲）。行動中，人員共檢獲2公斤粉末狀依托咪酯、約3公斤的太空油、約17公斤香味甘油、大量電子煙彈及加工工具，市值約240萬元。

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大埔住宅單位製造工場營運1個月 警拘30歲無業男

其中，毒品調查科行動昨日於大埔一個住宅單位，調查一名從單位步出的男子，在他手持的袋內發現數十粒太空油，其後搜查其單位內，檢獲2公升太空油、225毫克依托咪酯粉末、29枝載有17公升的香味甘油及一批加工工具，市值約85萬元。

警方拘捕一名姓黃30歲無業男子，稍後將被落案暫控管有第一部毒藥，明日（23日）於粉嶺裁判法院提堂。毒品調查科行動組督察吳嘉煒指，有關太空油製造工場運作不多於一個月。

警方指，有關太空油製造工場運作不多於一個月。（警方提供）

沙田公屋單位淪家庭式製毒工場 警拘4人包括父母及兩兒子

另外，警方接獲線報，有人利用沙田沙角邨公屋單位製造太空油煙彈，並將會流入西九龍區的娛樂場所，以作販賣用途。油尖警區刑事情報組高級督察陳源勳表示，昨傍晚6時許，油尖警區反三合會行動組在上址公屋單位拘捕3男1女（20至58歲）。據悉，4人的關係分別為父母及兒子，同住上址，相信均有參與製毒行為，全部人被扣留調查。

警方相信，有關製作工場已運作3個月，警方一共搜獲233克依托咪酯粉末、250毫升液態依托咪酯、168支已製成的太空油、一批加工用品和包裝工具，包括3000個未曾使用的電子煙煙嘴。警方估計，以上的製成品以及半製成品，市值約35萬元。

有人利用沙田沙角邨公屋單位製造太空油煙彈，並將會流入西九龍區的娛樂場所，以作販賣用途。（警方提供）

葵盛西邨拘22歲無業男 紙箱檢$120萬依托咪酯粉末

同日晚上，葵涌分區特遣隊亦在葵盛西邨截獲一名可疑男子，於該名22歲無業男子手持紙箱內，搜出1.67公斤依托咪酯粉末原材料。該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕，現正被扣留調查。

初步調查顯示，毒販會將粉末混入不同香味的甘油，加熱成為液態，再注入電子煙彈進行出售。葵涌分區特遣隊督察梁鈞澔指，該批毒藥初步估計可以製成4000粒電子煙彈，每粒價值300元，市值約120萬元。

葵盛西邨涉案22歲被捕男子報稱無業，有黑社會背景。（林振華攝）

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警形容製作方式土炮 份量稍有偏差吸食者會喪命

警方指，以上3宗案件的被捕人，在家中肆無忌憚，將依托咪酯以土炮方式製作，加工成為太空油的煙彈出售，行為與製毒沒有分別。毒販行徑荒謬，只用簡單器皿加熱依托咪酯，加入煙油、香劑或其他成份，便製作完成，過程十分粗製濫造，份量一旦有偏差，吸食的人隨時喪命。而在儲存及加工過程中有一定風險，有機會被家人誤食，若被小朋友誤食，後果定必不堪設想。

葵涌分區特遣隊督察梁鈞澔（左）、油尖警區刑事情報組高級督察陳源勳（中）、警方毒品調查科行動組督察吳嘉煒（右）交代案件。（梁偉權攝）

警方呼籲市民，如果家庭成員烹煮不明可疑物質，應立即制止，以免製造毒品危害其他人。警方留意到自2023年3月起，濫用依托咪酯俗稱「太空油」有上升趨勢，警方將會繼續保持執法力度，透過一系列宣傳以及教育，提升市民對太空油的危害認識，喚醒太空油的「空」是凶險的「凶」。

警方重申，依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第一部毒藥，醫學上為麻醉藥物，濫用依托咪酯會引起一連串不良反應，例如頭痛、肌肉疼痛、上癮、失憶、昏迷甚至死亡。所謂「太空油」 是毒販為了吸引年青人，巧立名目美化的名稱，實際上為毒品。而毒販往往在製作太空油過程其間，會加入其他毒品，例如大麻或冰毒，令人更加容易上癮。

根據法例，非法管有第一類毒藥屬嚴重罪行，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪最高可判監禁兩年及罰款10萬元。警方呼籲市民切勿以身試法。