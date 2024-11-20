19歲女租單位闢毒品倉　每月收益約$8萬　警檢$45萬太空油等毒品

近期太空油成為年青人新興濫用的毒品，警方持續打擊，葵青警區昨日（19日）搗破位於荃灣住宅單位內的毒品儲存倉。檢獲282克可卡因、317克氯胺酮以及323枝依托咪酯，即俗稱「太空油」（屬第一部毒藥），總共市值約港幣45萬元，並拘捕一名19歲女子涉嫌「販運危險藥物」及「非法售賣第一部毒藥」被捕。警方調查發現被捕女子負責管理毒品倉及販毒，每月收益約8萬元兼可獲毒品作報酬，而每粒太空油煙彈約售300元。



行動中，警方在於單位內共檢獲282克可卡因、317克氯胺酮以及323枝依托咪酯，即俗稱「太空油」（屬第一部毒藥），總共市值約港幣45萬元。（黃學潤攝）

葵青警區刑事部總督察宋程慧表示，葵青警區反黑組經情報分析，昨日（19日）下午在荃灣荃景圍一個單位外埋伏，截查一個離開該單位的一名女子，並在單位內檢獲市值約港幣45萬元毒品。

宋程慧指，被捕女子姓蔡（19歲）報稱無業，並無黑社會背景，她被犯罪集團招聘及金錢利誘而管理、營運毒品倉及販運毒品，她以月租1.2萬元租用單位販毒，每月收益約8萬元，並可獲毒品作報酬。警方相信該毒品儲存倉運作約兩星期。被捕人涉嫌「販運危險藥物」及「非法售賣第一部毒藥」，現正被拘留調查，警方將循其交友圈作進一步調查。

宋程慧指，葵青警區由今年10月1日至今開始打擊吸食或販賣「太空油」，以「販賣危險藥物」、「吸食、管有危險藥物」及「非法售賣第一部毒藥」等罪拘捕17人，當中13人為學生，一共檢獲633支、總值20萬元的太空油，反映太空油為年輕人之間新興毒品，警方會繼續高調打撃太空油。據了解，檢獲的太空油煙彈一粒約300元。

葵青警區刑事部總督察宋程慧簡介警方行動。（黃學潤攝）

香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏表示，太空油在外觀上與普通電子煙無異，加上煙彈無色無味，家長及青少年難以分辨，令青少年有機會誤服太空油。另外，現時太空油煙彈會加入水果味，以吸引年輕人購買。

香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏提醒，不容忽視太空油的潛在風險和危機。（黃學潤攝）

不過梁兆騏留意到，近日有人將大麻、氯胺酮（K仔）及可卡因等毒品混入太空油，令青少年面對更大的毒品危機。他續指，太空油本身就等同毒品，吸食太空油會令吸食者頭暈、身體失去控制、顫抖、口齒不清及上癮，過量吸食更會失去知覺及意識。

他舉例指，有青少年曾因吸食太空油而暈倒，險被車撞；亦有人在街上暈倒，一個小時後醒過來，惟隨身物品已被人偷走；有人則在派對中吸食太空油，失去意識後遭非禮。梁兆騏強調，當一個人完全失去知覺和反抗能力時，後果難以預測，不容忽視太空油的潛在風險和危機。

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葵青警區反三合會行動組督察何煒健形容太空油的「空」字，是「兇險」的「兇」。（黃學潤攝）

葵青警區反三合會行動組督察何煒健提醒市民，特別是青少年，「太空油」是毒販巧立名目推出的產物。「太空油」貌似電子煙油，但除了「依托咪酯」屬受管制、第1部毒藥的成份之外，亦可能混入其他毒品，包括大麻、冰毒及氯胺酮等。

何煒健指，「太空油」會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡，形容太空油的「空」字，是「兇險」的「兇」。非法售賣或管有太空油同屬刑事罪行，一經定罪，最高可判罰款10萬元及入獄2年，市民切勿以身試法。