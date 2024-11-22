中環歐陸貿易中心工傷｜工程師：如設安全裝置　開面板後不會動

中環今午（22日）發生維修扶手電梯的奪命工業意外，一名18歲姓盧男學徒，在德輔道中歐陸貿易中心維修扶手電梯時，電梯突然移動，他失平衡跌入坑槽，被困逾一小時後始獲救，送院返魂乏術。註冊工程師張年生指，根據法例要求，現時仍在運作的扶手電梯，理論上均已裝安全裝置，確保面板打開時電梯不會移動，意外起因需待當局調查。



他又指，根據機電工程署的相關實務守則，學徒最少工作4年，經審核才可成為持牌電梯維修技術員；而扶手電梯定期檢查，最少要有兩人一同進行，其中最少一人必須是持牌技術員；至於未有牌照的學徒，法例並無規定他們不可進行什麼工序，但他們的工作不可單獨進行。



今午（11月22日），中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

張年生受訪時指出，機電署已規定所有扶手電梯，要在2016年1月1日前更新裝上一個名為「safety interlock」的安全裝置，只要打開任何一塊蓋板而令電梯零件外露，電梯「就唔郁得」，除非有人以雙手同時按住另一個專供檢查用、俗稱「老鼠尾」的長電線，電梯才可以用很慢的速度移動，以作檢查。

換言之，今日出事的扶手電梯，理論上亦應已裝有相關安全裝置，而電梯工程師在扶手電梯年檢時，亦應確保相關線路接駁妥當。對於今次意外的起因，張強調有待當局調查。機電工程署回覆《香港01》查詢時提及，派員到場調查後，事主在進行檢查時，自動梯突然啟動，事主因而被困梯頭機房。

11月22日，中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，消防員和救護員到場救援。

是次意外出事的學徒，為職業訓練局（VTC）成員院校青年學院的學生及註冊學徒，據悉他投身工作約兩年。張年生表示，學徒最少要工作4年，並經當局審核後，才可成為持牌電梯維修技術員。根據機電署實務守則，扶手電梯定期檢查必須要有最少兩人一同進行，當中最少一人必須是持牌技術員。

註冊工程師張年生。（網上圖片）

張年生稱，扶手電梯的定期檢查，一般包括檢查電梯摩打、鏈帶、梯級、及防止「炒梯」（梯級與電梯頂或底部面板撞到）的感應器和安全掣等，亦會檢查扶手帶與梯級移動速度會否相差太遠，避免使用者手握扶手時令人向後；如需要添加潤滑油或更換零件，亦會在定期檢查時進行。法例並無規定學徒在檢查扶手電梯時，有什麼工序是其不可參與，只是規定他們不可單獨進行檢查。張年生稱，學徒一般都是按持牌的「帶隊」安排而負責不同崗位，例如目視檢查或量度數據等。

至於如何避免同類意外再次發生，張年生表示，唯有靠技工做足所有安全指引，「所有呢啲程序，唔係寫出嚟為咗個程序，而係真係為咗同事嘅安全」。

11月22日，中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

奪命工傷事發在今午約2時13分，18歲姓盧男學徒在歐陸貿易中心維修扶手電梯期間，懷疑失足墮下電梯槽被困。救援人員趕至救出盧男，他全身多處受傷，昏迷被送往律敦治醫搶救，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確認。案件列工業意外，交由中區警區重案組跟進。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，18歲姓盧男事主為維修學徒，據知已投身工作約兩年，事發時相信有師傅在場。她指出，一般維修扶手電梯時要確保機械無轉動、電梯無通電；如工人要進入坑槽維修，必須返回地面才再啟動電梯。目前暫不清楚事發時工人有沒有安全設備，意外起因仍有待當局調查。

機電工程署回覆《香港01》查詢指，今午接獲消防處通知，中環歐陸貿易中心有自動梯工程人員被困於自動梯機器間。機電署派員到場調查，初步發現有關人員在進行檢查時，自動梯突然啟動，人員因而被困梯頭機房。機電署表示，會協助相關部門調查，並會就調查結果制定改善措施，以避免不幸事故再次發生。

職訓局則回覆稱，該局學徒事務署今午接獲通知，一名註冊學徒發生意外，學徒事務署已即時與其僱主了解及跟進事件，而該學徒是職訓局成員院校青年學院兼讀制課程學生。對於有學徒不幸離世，職訓局深表難過，並對死者家屬致以最深切的慰問，及將盡力提供適切協助。