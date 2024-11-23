扶手電梯意外11日4宗．有片︱太古港鐵兩人跌傷　有人小腿血直流

港鐵太古站今午（23日）發生扶手電梯意外，據報兩人受傷，是11日內第4宗同類事件。



事發在今午4時許，有網民在社交平台上載數段影片，指港鐵太古站有長者在扶手電梯失足跌倒受傷，隨後電梯懷疑煞停導致更多人跌倒，造成兩人受傷。從影片可見，有傷者右腳小腿出現兩個傷口，鮮血沿小腿直流，港鐵職員攜工具到場協助傷者；另一名女子則坐在扶手電梯上，由職員陪同等待救援人員到場。《香港01》正向港鐵查詢事件。



意外後，扶手電梯暫停運作，港鐵職員持急救箱上前協助傷者。（香港突發事故報料區 Facebook / Chiu Chan）

同一網民上載的另一影片見到，相信是涉事的扶手電梯已暫停運作，數人站在梯級上，有港鐵職員步上扶手電梯走近眾人了解事件。旁邊另一扶手電梯仍在運作，大部分人站在梯級右邊，一名港鐵職員則沿梯級左邊向下前行，再轉上出事扶手電梯處理事件。

其後一名女子一手抱着幼童、另一手推着沒有摺起的嬰兒車，乘搭仍在運作扶手電梯前往月台。而根據機電署網頁顯示，輪椅使用者，攜帶嬰兒車、手推車、行李、大型或過長物件的乘客，應使用升降機。

一名女子一隻手抱幼童，並單手持沒有疊起的嬰兒車乘搭扶手電梯。（香港突發事故報料區 Facebook / Chiu Chan）

翻查資料，這是11日內第4宗有關港鐵扶手電梯的意外。第一宗發生於上周三（13日）晚上約10時半，一名身有酒氣的男子，疑在港鐵長沙灣站一條連大堂及月台的扶手電梯上失平衡，失足滾落如骨牌般壓倒後方乘客，事件中合共4人受傷，由救護員送院。

▼11月13日港鐵長沙灣站扶手電梯意外▼



11月13日，港鐵長沙灣站一名男子乘扶手電梯期間懷疑失平衡，骨牌式撞到多人，3名女乘客被波及受傷。（曹德熙攝）

11月13日，港鐵長沙灣站一名男子在扶手電梯疑失平衡跌下，並骨牌式撞到多人，港鐵職員趕至，暫停涉事扶手電梯並圍封。（曹德熙攝）

其後於本周日（17日）下午5時許，一個湖北旅行團途經港鐵尖東站L6出口附近行人隧道一條扶手電梯時，其中一名女遊客疑失平衡，從梯級上滾落，亦如骨牌般壓倒後方其他旅客，多人被波及，最少6人受傷，有男傷者小腿血流如注，染滿長褲。

▼11月17日尖東扶手電梯意外▼



11月17日，有男子腳部受傷流血。

第三宗意外發生於本周二（19日）約3時42分，港鐵黃埔站近C、D出口，據報有人從扶手電梯跌下受傷。救護員為兩名傷者檢查及包紮，將兩人送往伊利沙伯醫院治理。

▼11月19日黃埔扶手電梯意外▼



11月19日，港鐵黃埔站發生涉及扶手電梯的意外，兩人受傷送院。