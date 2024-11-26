元朗院舍傷人｜社署：已聯絡傷者家屬　要求涉事院舍提交報告

元朗新田新圍村院舍「東海愛兒之家」，今早（26日）發生傷人血案，一名20歲青年遭另一名56歲男院友用鎅刀襲擊，頸項中刀，昏迷送院。消息稱，傷者患有自閉症，疑犯則為精神病康復者，兩人昨日（25日）曾因事爭執。



社會福利署回覆查詢時指，社會福利署殘疾人士院舍牌照事務處（牌照處）在知悉事件後，已即時派督察到涉事院舍巡查，並要求院舍就事件提交報告。牌照處會繼續跟進及加強監察涉事院舍。另外，社署社工已聯絡傷者的家屬，並與涉事院舍保持緊密聯繫，適切跟進其他住客的福利需要。



警員在場調查。（馬耀文攝）

案發於今日（26日）上午11時04分，警方接獲報案，指元朗新田新圍村院舍「東海愛兒之家」，一名20歲姓杜男院友與另一名56歲姓冼男院友因瑣事爭執，遭冼男用長約13厘米的鎅刀襲擊，頸項中刀，浴血昏迷，被送往屯門醫院搶救；疑犯涉嫌「傷人」被捕，他亦報稱右面擦傷，被送到博愛醫院治理。案件交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。根據網頁資料，「東海愛兒之家」為低度和中度的精神病康復者和智障人士提供照顧。

院舍職員協助調查。（馬耀文攝）

據了解，案中20歲男傷者患有自閉症，今年8月入住「東海愛兒之家」，因自理問題，不適宜自由出入。疑犯則為精神病康復者，已入住該院舍10多年，可以自由出入。兩人均有定期覆診。消息稱，涉案兩人於昨日傍晚曾經發生爭執，由於疑犯可以自由出入，有人外出買刀後，今早在院舍近廚房對開空地位置，向對方施襲。

「東海愛兒之家」負責人兼香港安老及復康服務聯會主席李伯英表示，無論安老或殘疾院舍，均有可能院友爭執事件，但今次是該院舍首次發生血案，惟案發地點為閉路電視「死角」，初步未有拍到犯案過程，將會與社署檢討改進措施，包括如發現院友具攻擊性，不可自由出入；亦會考慮加裝閉路電視、培訓員工應對能力，減低發生同類事件的風險。

「東海愛兒之家」為低度和中度的精神病康復者和智障人士提供照顧。（羅敏妍攝）