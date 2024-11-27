荃灣象鼻山路火警｜警：天眼拍到現場冒煙　暫未發現可疑之處

今早（27日）荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏旁疑草叢首先起火，火勢波及約6米高的隔音屏，蔓延至上方行人天橋，濃煙席捲半空。由於起火位置，有雜物、油罐及衣物等，警方一度將案列作「縱火」案調查，及至下午改列「火警」，惟至晚上再將案件改為「暫列縱火」案調查。



警方晚上交代案情表示，現時尚未發現有可疑之處，但在調查中留意到有閉路電視拍得現場冒煙時的情況，惟由於現場是任何公眾人士都可以到達的位置，亦是附近居民常去的地方，再加上受到閉路電視距離所限，真正的起火原因仍有待調查，並呼籲市民向警方提供線索。



荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏起火。（網上圖片）

荃灣警區（刑事）總督察羅世滔表示，經警方初步調查，相信石圍角邨石菊路對開一行人天橋橋底，有雜物首先起火，然後波及隔音屏。消防處在現場沒有發現助燃劑，警方現時亦未發現火警有可疑之處。

羅世滔續指，警方在調查當中留意到，有閉路電視拍到現場冒煙時的情況，但由於現場是任何公眾人士都可以到達的位置，亦是附近居民常去的地方，再加上受到閉路電視距離所限，真正的起火原因仍有待調查。他稱警方現正積極調查，包括翻查附近閉路電視紀錄及向居民查詢，亦會安排化驗在現場檢獲的證物及灰燼。

警方呼籲，如任何人對此案件有任何資訊提供，可致電3661-2420與荃灣警區刑事調查隊第7隊聯絡。警方強調，縱火屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁，市民切勿以身試法。

荃灣警區（刑事）總督察羅世滔交代案情。（林振華攝）

新界南總區交通部執行及管制組高級督察萬展偉稱，警方今早11時07分接報，指象鼻山路石圍角邨對開隔音屏起火。消防及警員於10分鐘內到場，由於當時火勢猛烈，警方隨即封閉象鼻山路介乎和宜合道交匯處、荃錦交匯處的一段來回行車線。

消防將火救熄後，發現象鼻山路往荃灣方向有約40米瀝青路面遭燒熔；路政署工程師檢查隔音屏後，證實沒有倒塌危險。

萬展偉指出，現時象鼻山路往沙田方向現恢復3線行車，只有大約100米的快線路後仍然封閉，等待維修。象鼻山路往荃灣方向則仍維持全線封閉路，以進行路面緊急搶修，路政署會視維修進度，初步預計明日（28日）清晨重開部分路段。萬表示，現時仍有5條巴士線及3條小巴線受影響，附近交通則大致暢順。由於火警關係，警方已作出改道安排，象鼻山路往荃灣方向封閉，所有車輛出城門隧道後，需經和宜合道交匯處前往和宜合道、象山邨西路及三棟屋路離開。

荃灣警區(刑事)總督察羅世滔（右），新界南總區交通部執行及管制組高級督察萬展偉（左）交代案情。（林振華攝）

▼11月27日荃灣象鼻山路隔音屏障火警▼



火勢蔓延至隔音屏頂部。（網上圖片）

消防向隔音屏射水降溫。（黃學潤攝）

大面積隔音屏被燒毀。（黃學潤攝）

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隔音屏通天大火，多處被燒毀。（黃學潤攝）

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有火球跌落行車線，交通受阻。（網上圖片）