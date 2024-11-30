太空油｜警搗元朗下攸田村製毒工場拘情侶　檢$36萬太空油及冰毒

警方新界南總區刑事部根據線報及深入調查後，昨日（29日）在元朗展開打擊毒品行動，突擊搜查下攸田村一村屋單位，搗破一個「太空油」（第一部毒藥依托咪酯）製造工場。行動中，警方拘捕一對情侶，並在單位內檢獲約284粒懷疑「太空油」煙彈、約400毫升懷疑液態依托咪酯、約30懷疑依托咪酯粉末、約38克懷疑「冰」毒，以及一批懷疑電子煙加工工具，檢獲毒品總市值約36萬元。



行動中，警方拘捕一男一女。（警方提供）

行動中，檢獲的第一部毒藥初步估計可製成約400粒「太空油」煙彈，總市值約30萬元；連同其他檢獲的毒品，總市值則約36萬元。涉案單位內一名姓陳（42歲）男子和一名姓何（34歲）女子，涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」被捕，兩人現正被扣留調查。

行動中，警方檢獲的第一部毒藥初步估計可製成約400粒「太空油」煙彈。（警方提供）

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人「販運危險藥物」，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。而非法售賣或管有太空油（依托咪酯，屬第1部毒藥）同屬刑事罪行，違反《藥劑業及毒藥規例》，一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁兩年。

警方表示，「太空油」是毒販巧立名目而推出的毒品，通常含有依托咪酯，亦可能混入其他毒品。「太空油」會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡，所以吸「太空油」等同吸毒。

警方呼籲市民，尤其是學生及青少年，切勿以身試法，吸食、管有或售賣「太空油」或任何含有依托咪酯成份的產品。