太空油︱警拘3人檢$6萬貨　秀茂坪男另涉偷車　大圍情侶住宅被捕

秀茂坪警區反三合會行動組及特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日 （28日）在秀茂坪及大圍展開掃毒行動，共檢獲200粒、市值約6萬元懷疑太空油，以及112部電子煙機。行動中，人員拘捕2男1女，據悉其中18歲及22歲被捕男女為情侶關係，所有人正被扣查。



行動中，共2男1女被捕。（警方提供）

秀茂坪警區反三合會行動組在秀茂坪部署埋伏，拘捕一名47歲男子，並在其車上搜獲43粒懷疑太空油，市值約1.3萬元。警方更揭發該名男子沒有持有有效駕駛執照，而其駕駛車輛亦並沒有獲得車主同意。警方遂以涉嫌「管有第一部毒藥」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「未獲授權而取用運輸工具」拘捕該名男子。

另外，秀茂坪特別職務隊人員同日亦在大圍埋伏，於一住宅單位外截查一名18歲青年，並在其身上檢獲兩粒懷疑太空油，其後亦在該單位內檢獲155粒懷疑太空油，市值共約4.7萬元，另亦檢獲112部、市值共約2.2萬元的電子煙機；單位內的一名22歲女子亦落網。警方以「管有第一部毒藥」拘捕該兩名男女。