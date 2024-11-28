太空油｜禁毒常務委員會撐嚴打　籲身邊人當年輕人抗毒品最強後盾

年青人吸食新興毒品「太空油」惹關注，執法部門最近展開連串打擊「太空油」的執法行動。「太空油」無標準成分，但通常含有一種名叫依托咪酯，須醫生處方的麻醉劑。禁毒常務委員會主席李國棟今日（28日）表示，禁常會支持政府盡早修訂《危險藥物條例》加強管制依托咪酯，並歡迎執法部門嚴厲打擊與「太空油」相關的罪行，此不但反映了執法部門打擊「太空油」的決心和能力，亦向不法之徒，尤其是毒販發出清晰信息，涉及「太空油」罪行一定法網難逃。

預防教育和宣傳是減少毒品需求方法，禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席陳永堅表示禁常會會繼續與政府及禁毒界別持份者合作，向公眾特別是年輕人拆解「太空油」的謬誤：「家人、老師和身邊人的支持和鼓勵，一向是年輕人抗禦毒品誘惑的最強後盾。」



+ 3

禁毒會支持盡早修例加強管制太空油主要成分依托咪酯

李國棟表示，禁常會支持政府盡早修訂《危險藥物條例》，加強管制「太空油」的主要活性成分依托咪酯，並歡迎執法部門嚴厲打擊與「太空油」相關的罪行。

保安局發言人則表示，執法部門已加強針對「太空油」的巡查包括網上巡查，海關本月展開連串反「太空油」行動，破獲9宗管有依托咪酯的案件，共檢獲191粒懷疑「太空油」煙彈及16公斤懷疑依托咪酯粉末。另外，警方在今年首10個月已偵破88宗與「太空油」相關的案件，並拘捕132人。

8票貨物均以快件形式，分別由兩間不同的公司由印度付運寄出。海關人員利用X光機檢查，發現貨物的密度比一般聚合物低。（黃偉民攝）

禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席陳永堅表示禁常會會繼續與政府及禁毒界別持份者合作，向公眾特別是年輕人拆解「太空油」的謬誤，以防他們誤墮這新興毒品的陷阱。陳永堅指，這方面的工作包括向學校教職員講解辨識吸食「太空油」或其他毒品成癮者的方法，以及如何提高前線人員處理「太空油」個案的能力等。

陳永堅呼籲大家應多關懷身邊人，並與他們保持良好溝通。如我們發現身邊人遇到困難，甚至受毒品問題困擾，應伸出援手，鼓勵他們尋求專業協助：「家人、老師和身邊人的支持和鼓勵，一向是年輕人抗禦毒品誘惑的最強後盾。」

需要專業社工協助或獲得更多「太空油」相關資訊的人士，可透過即時通訊程式WhatsApp或微信發信息至98 186 186，或致電24小時熱線186 186。濫用「太空油」的人士亦可向戒毒治療及康復服務機構尋求協助，聯絡方法，已上載於禁毒處網頁（www.nd.gov.hk/tc/list_of_major_organisations_providing_drug_treatment_and_rehabilitation_services.html）。