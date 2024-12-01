大澳鯨魚擱淺傷重不治　鯨屍由船吊起　將交由獸醫解剖確定死因

一隻鯨魚昨晚（30日）7時許被發現在大澳南面石仔埗街對開水域擱淺，大量流血染紅水面，漁護署及香港海洋公園保育基金人員到場跟進，初步相信該條鯨魚身長約5至6米，身上有傷口。眾人乘搭小艇救鯨，為牠急救打針保命，最終不治。



至今日（1日）凌晨2時許，有躉船駛至接走鯨魚屍體。現場消息稱，躉船前往大欖水警基地。

漁農自然護理署今日凌晨發出新聞指，經香港海洋公園獸醫初步評估認為，該條鯨魚已經受傷。當獸醫為該條鯨魚進行麻醉，以作進一步診斷期間，發現該條鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間死亡，死亡時間為今日大約凌晨零時。漁護署人員與香港海洋公園獸醫將會為鯨魚屍體進行解剖，以研究死因。

躉船駛至接走鯨魚屍體。（陳永武攝）

警方昨晚（30日）7時許接獲報案，指在大澳南面石仔埗街對開水域有鯨魚擱淺，該條鯨魚大量流血，導致海水變紅，鯨魚不時在海面掙扎，鯨身和沙石磨擦，身上有大大小小不同傷口，不停流血和噴水，岸邊不乏成年人和幼童驚呼「反肚啦陰公」、「流血呀」，

警員、漁護署和海洋公園獸醫到場，眾人先為牠舖上帆布，以免再遭沙石磨擦，繼而用浮波將牠抬起救走，歷時大約兩小時。漁護署及香港海洋公園保育基金人員乘搭小艇，前往鯨魚被救起位置，其他人用電筒為獸醫照明，獸醫即場為鯨魚打針急救，當時鯨魚已經沒有反應，最終傷重不治。

眾人前往鯨魚被救起位置，獸醫即場為鯨魚打針急救，當時鯨魚已經沒有反應。

眾人為鯨魚舖上帆布，以免再遭沙石磨擦。（王譯揚攝）

眾人乘搭小艇前往鯨魚被救起位置。（王譯揚攝）

▼鯨魚擱淺受傷情況▼

鯨魚大量流血，導致海水變紅。（大澳居民提供影片截圖）

鯨魚大量流血，導致海水變紅。（大澳居民提供影片截圖）

鯨魚不時在海面掙扎。（大澳居民提供影片截圖）

鯨魚不時在海面掙扎。（大澳居民提供影片截圖）

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