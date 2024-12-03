海關多區連截貨櫃及搗私煙倉拘5男　檢值$1.2億私煙及煙草

海關稅收罪案調查科展開反私煙行動，分別於11月30日及12月2日，於葵涌、天水圍及元朗區，破獲兩宗分別轉口及入口私煙案，包括於新田搗破一個佔地萬呎的非法製成煙草倉庫。行動中，海關拘捕5名男子，檢獲1,500萬支私煙及7.8公噸非法製成煙草，市值1.2億元，應課稅值8,100萬元；當中700萬支為「白牌煙」。



海關檢獲1,500萬支私煙以及7.8公噸非法製成煙草，市值1億元，應課稅值8,100萬元（陳浩然攝）

首宗案件發生於11月30日，海關突擊檢查一個位於天水圍的物流倉庫，並在倉內發現一批由馬來西亞抵港、準備轉口到澳洲的貨物，內藏500萬枝未完稅香煙。及至昨天（12月2日），海關在葵涌貨櫃碼頭截查一個由泰國抵港、報稱載有雜貨的40呎貨櫃，在內檢獲1,000萬枝私煙。海關稅收罪案調查科隨即展開監控遞送行動，同日晚上追蹤至元朗新田一個佔地1萬平方呎的大型非法製成煙草的倉庫，再檢獲7.8公噸的非法製成煙草。

行動中，海關拘捕5名男子，包括一名貨車男司機、倉庫負責人及3名負責搬運走私香煙的工人，年齡介乎32至63歲。海關一共檢獲1,500萬支私煙，7.8公噸非法製成煙草，市值1.2億元，應課稅值8100萬元，

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰指，海關在行動中檢獲的私煙中，有700萬支為「白牌煙」，佔入口私煙的七成，其餘為傳統私煙。海關相信﹛檢獲的私煙為供應本地市場，行動成功堵截大量「白牌煙」及煙草流入香港。海關將繼續調查香煙的來源及去向。

海關指，經過一連串打擊後，留意市面上「白牌煙」的銷售情況已受控，海關會繼續密切監視「白牌煙」的市場動態，採取堅定執法行動。海關呼籲市民購買香煙時候，應選擇信譽良好商店。切勿購買來歷不明，價格異常的香煙，以免誤導法網。

海關會繼續與其他地區部門合作，提升跨境走私香煙的調查進度偵緝力度，透過與各地海關聯絡機制，適時展開聯合執法行動。海關稍後亦會將調查資料，交予海外調查機構。

海關在元朗搗破一個佔地1萬平方呎的大型非法製成煙草的倉庫。（陳浩然攝）

海關強調，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《應貨稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高可以罰款100萬及監禁兩年。市民亦可致電海關24小時熱線 1828080 或透過舉報罪案專用電郵帳戶，或者網上表格舉報懷疑私煙活動。