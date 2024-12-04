觀塘警區反詐騙拘25人涉詐騙$500萬　受害人年齡介乎19至89歲

觀塘警區刑事部人員於11月10日至30日在全港多區展開代號「曉光」（CLEARBREAK）的反詐騙行動，打擊科技罪案及網上騙案。



行動中，人員拘捕13名本地男子、9名本地女子及3名内地男子，年齡介乎15至67歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。



被捕人涉嫌與今年在全港多區發生的25宗騙案有關，包括網上求職騙案、網上購物騙案及電話騙案等，涉及44名受害人，年齡介乎19至89歲，損失金額共約500萬元。

人員調查後相信大部分被捕人為傀儡戶口持有人，懷疑他們曾提供自己的個人銀行戶口資料，或被詐騙集團以金錢利誘開設銀行戶口予犯罪集團作處理犯罪得益之用。

被捕人涉嫌與今年在全港多區發生的25宗騙案有關，包括網上求職騙案、網上購物騙案及電話騙案等，涉及44名受害人，年齡介乎19至89歲，損失金額共約500萬元。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙行為，切勿參與，或可致電警方「防騙易」熱線18222。