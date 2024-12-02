詐騙｜新界北防罪辦元朗辦防騙展覽　吉祥物提子聯乘奶龍合作宣傳

近年網絡詐騙案肆虐全球，今年12月1日至7日，新界北總區防止罪案辦公室於在元朗YOHO MALL I L1主廣場舉辦《千奇百騙體驗館》。是次活動為首個警方防騙吉祥物「提子」聯乘人氣IP「奶龍」的反詐騙主題快閃展覽，希望以「提子」及「奶龍」吸引更多市民參觀、提高公眾對時下熱門詐騙手法的認知和防範意識。



警務處處長蕭澤頤、新界北總區指揮官林敏嫻助理處長及《千奇百騙體驗館》防騙大使歌手譚輝智等，今日（2日）到體驗館為啟動禮擔任主禮嘉賓。蕭澤頤與譚輝智於互動環節，向現場觀眾分享防騙心得。

《千奇百騙體驗館》設有三大騙案展區包括「投資騙案」、「電話騙案」及「網上購物騙案」展區; 另外亦設「動物守護‧社區大使計劃」展區宣傳愛護動物訊息。市民可於會場內索取遊戲及抽獎卡並於各展區完成小任務尋找會場印章以換領紀念品，同時亦可透過模擬體驗深入瞭解詐騙手法。

是次活動為首個警方防騙吉祥物「提子」聯乘人氣IP「奶龍」的反詐騙主題快閃展覽。（警方提供圖片）

會場設有大量「提子X奶龍」打卡位，定必成為市民拍照打卡的熱點。參觀完畢集齊印花更有機會換取會場限定「提子X奶龍」紀念品及參加機票大抽獎，隨時贏取單人來回曼谷/首爾/台北機票一張。