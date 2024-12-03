人口販賣｜23港人稱被禁錮東南亞　12人未脫險　鄧炳強：死灰復燃

涉東南亞詐騙集團、誘騙港人到柬埔寨、緬甸、泰國地後禁錮的案件，一度看似稍為收歛，但保安局局長鄧炳強今日（3日）稱，相關情況在今年第二季起有死灰復燃跡象，截至上月25日，執法部門今年累計共接獲23宗求助個案，當中11人已回港，餘下12宗個案報稱其人身自由受到限制。鄧炳強指會透過中國駐當地使領館繼續跟進：「實際行動細節不便透露，但每宗案件都會盡全力拯救。」



保安局局長鄧炳強12月3日稱，誘騙港人到柬埔寨、緬甸、泰國地後禁錮案件在今年第二季起有死灰復燃跡象，截至11月25日，執法部門今年累計共接獲23宗求助個案，當中11人已回港。（資料圖片/盧翊銘攝）

▼詐騙營內情況▼



12人稱人身自由報稱受限制 暫仍安全並能聯絡家人或當局

鄧炳強今日在立法會保安事務委員會稱，自今年第二季開始，港人疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作情況有死灰復燃跡象，截至上月25日，執法部門共接獲23宗相關求助個案，當中11人已回港，餘下12宗個案， 其人身自由報稱受到限制，但仍安全並能聯絡家人或當局。

澄清沒有人是旅行時突然被捉走 鄧炳強：這些人基本上是自願去

鄧炳強稱，入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，保安局專責小組亦會繼續協調執法部門的相關跟進工作，而鄧炳強對傳言有人旅行時突然被捉走作出澄清：「這些人基本上是自願去，有些可能是被騙去做正當工作，後來被非法禁錮做有關工作，沒有一個人是逛街時突然被人捉走......這些是未曾發生過。」