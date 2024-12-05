騙徒冒銀行訛稱低息貸款呃$220萬　中年婦樓按失$69萬　警拘11人

警方搗破3個本地詐騙集團，利用Cold call及社交平台，宣傳低息貸款，假扮財務公司及銀行職員，要求借貸人提交保證金，作資產證明，涉案至少16宗，騙取超過220萬元。



其中一宗損失最大案件，一名中年女子欲申請500萬元貸款作樓按，最終損失69萬元保證金。警方拘捕11人，包括集團主腦、骨幹成員、傀儡戶口及電話卡持有人，部分人有黑幫背景。



騙徒會扮演財務中介、理財顧問及律師行職員與受害人簽署協議，圖中為一份申請樓按的貸款文件。（梁偉權攝）

Cold call形式、社交平台推廣低息貸款 中年女申請樓按貸款失$69萬

東九龍警區刑事部指，留意有騙徒以電話及社交平台集團推廣，以低息貸款作招徠，假扮財務公司及銀行，相約受害人見面，達成貸款協議，繼而要求受害人繳付保證金，確保貸款申請成功。每當受害人付費後，騙徒便會失去聯絡。

警方經過深入調查，成功鎖定三個本地詐騙集團團伙，於11月29日至12月4日展開行動「雷殿」，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕9男2女，年齡介乎22至44歲，包括集團主腦、骨幹成員、傀儡戶口及電話卡持有人。部份人士有黑社會背景。

據悉，3個詐騙集團涉案至少16宗，騙取金額220萬元，每宗由1.5萬元至69萬元不等。受害人年齡為19至67歲，職業報稱家庭主婦，文員，客戶服務，借貸金額由6萬元至500萬元。當中最大一宗騙案，一名五旬女子欲申請500萬元處理樓按，繳付了69萬元保證金。

騙徒穿着光鮮塑專業形象 約上門到共享辦公室洽談

警方東九龍總區重案組高級督察譚頌琪指，3個犯罪團伙有共通點，除了以Cold call形式、在社交平台推廣外，騙徒分別會扮演財務中介、理財顧問、律師行職員與受害人見面。騙徒穿着光鮮，藉詞遷就受害人，選址在附近的公眾地方見面，更相約到共享辦公室會面，以增加騙局可信性，令受害人相信他們是專業可靠，可以協助申請低息貸款。

犯罪集團亦會透過社交平台招攬跑腿，以搵快錢作招徠，聲稱求職人士只需要到某個地方與某人見面，將文件轉交對方，指示對方向公司過數，便能得到優厚的酬勞。而受害者不知道他們代表的公司或者機構，由騙徒所冒充或虛構，在不知情下參與騙局。

警方檢獲大量證物。（梁偉權攝）

警呼籲市民借貸時應核實對方身分 求職者勿搵快錢淪跑腿

警方呼籲年近歲晚，市民或需借貸周轉，增加現金流過年。市民若收到借貸來電，應再三核實，切勿空信來電者身份。若來電者聲稱代表某間銀行、金融機構、甚至政府部門，應先向對方查詢確實身份，不要輕信網上廣告。若借貸期間，對方要求交出保證金作資產證明，應份外提高警覺，如有貸款需要，應向信譽良好的銀行及財務機構。在尋求協助時，應充分了解對方背景及專業資格。

另外，警方留意在本案中，騙徒利用市民搵快錢的心態，招聘求職者為他們處理違法行為。警方提醒，求職人士應持有務實態度，保持警覺，若遇到招聘廣告，提及無需技能及學歷，但薪酬優厚的工作應加倍小心，以免誤墮法網。