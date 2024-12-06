建造商會解釋拖薪原因　推「收款確認書」減糾紛　免追薪潮損信心

今年下半年建造業持續發生工人追薪事件，早前香港建造業總工會指7月起接獲約200宗求助，涉及2,000名建造業工人，被拖欠逾3億元薪金， 並質疑分判制成效。香港建造商會認為，總承建商亦希望工人能夠收到錢，惟拖薪的原因複雜，包括承建商與分判商就「大細糧」的爭議、分判商與工人就薪金有爭議、甚至分判商收款後不找數等。商會建議工人如實填寫薪金金額，並向所有會員提供「收妥全數薪金款項確認書」表格，惟分判商與工人卻不願簽署。



今年建造業持續發生工人追薪事件。（資料圖片）

對於建造業總工會指，拖糧欠薪的共通點是承建商和分判商以資金周轉困難為由，將經濟壓力轉嫁予工友身上。香港建造商會解釋，其實承建商亦希望工人能夠收到錢，更不願經常有工人在地盤拉橫額示威，因有機會影響承建商將來投標，亦令外界對建造業失去信心，以致銀行收緊貸款要求，最終使整個業界受累。

商會續指，拖薪背後原因不一而足，包括承建商與分判商「對數」需時、分判商與工人就薪金有爭議等，但亦有分判商明明已收取承建商款項，但卻不支薪，反「拍膊頭」叫工人捱義氣頂多幾個月，結果分判商最後走數，要工人向承建商追薪。商會指，有部分分判商是以一萬幾千元成立的公司，往往走數後又另開公司營運。

商會又指，業界經常出現的「大細糧」衍生不少爭議。（資料圖片）

商會又指，業界經常出現的「大細糧」衍生不少爭議，因承建商、分判商及工人對薪金均有不同記錄，導致承建商出足糧予分判商，但工人卻得不到足夠薪金。為解決紛爭，商會建議工人如實填寫薪金金額，並向所有會員提供「收妥全數薪金款項確認書」表格，供工人簽署，確認信具有法律效力，避免日後發生糾紛。商會呼籲會員要求旗下分判商全面採用此表格，並根據個別及具體情況自行修訂內容。奈何商會坦言效果不彰，因分判商和工人一般不願簽收。

商會解釋，承建商其實不介意直接支薪予工人，惟此舉對分判制有很大影響，變相改變分判模式，影響分判商與工人之間的聘用關係，因此分判商大多拒絕。對於坊間有指承建商拖糧逼分判商破產以獲取最大得益，商會反駁說法不合理，直言若分判商破產，承建商更要找人頂替，成本只會更高，承建商同樣受累。

香港建造商會向會員提供「收妥全數薪金款項確認書」表格的範本。

至於近期發生多宗嚴重的工業意外，商會坦言意外數字多寡與投標價格高低並無必然關係，又指承建商已為工人提供安全工具及設備，亦會提供相關訓練，但工人自己亦要有安全意識。有理事舉例指，近日安達臣道有工人從高處擲建築廢料落樓，承建商已即時解僱分判商，警方亦拘捕分判商負責人，但相關工人卻沒有被捕或追究。

商會表示，不少工業意外是由工人所造成，甚至因而禍及第三者，但往往只是承建商或分判商被追究責任及被撿控，並不公道。如執法部門亦追究涉事工人，才能增加阻嚇力，從而提高工人的安全意識。