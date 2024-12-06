越南河內飛香港航班現「機艙老鼠」　42歲內地漢涉盜逾萬現金被捕

再有航班現「機艙老鼠」。昨日（5日）機場警區接獲報案，指一班由河內飛往香港的航班上，一名乘客將背囊放在座位上方置物櫃，其後發現內裏現金及一張銀行扣賬咭不翼而飛，懷疑被人盜去。



機場警區人員到場調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名42歲內地男子。初步調查顯示，該名男子懷疑盜取該名受害人分別約8,600元人民幣、860元馬來西亞令吉及一張銀行扣賬咭，折合港幣約10,800元。被捕男子正被扣留調查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進。



越南飛往香港航班現「機艙老鼠」，警方以涉嫌「盜竊」拘捕一名42歲內地男子。（資料圖片）

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區一直與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。