HK Express｜「機艙老鼠」眼神舉止惹懷疑　空姐講全機組智破緝兇

空中服務員智破機艙老鼠案！上月底香港快運HK Express一架由越南峴港抵港客機發現有「機艙老鼠」，有乘客被偷走價值33萬元勞力士手錶及現金等，警方趕至停機坪將疑犯緝捕。



快速破案關鍵原來是一班機組人員，該航班高級乘務長分享事發經過，指登機後已覺有幾名乘客形跡可疑，分散坐在近走廊位置，裝作互不相識但又有眼神接觸，不時用可疑眼神窺探機上空中服務員，又經常打開上方行李架，航程中途更見其行李架上方多了一個名牌袋，全機組人員已提高警覺，又「寫紙字」詢問疑犯附近乘客有否遺失物品，最終在全機組人員、包括機師配合下，才能夠在飛機落地時鎖定失物主人，迅速通知地勤報警，警方得以人贓並獲。



快運高級乘務長翁舜娥（Ivy）表示，上機後留意到有幾名乘客形跡可疑，他們分散坐，但均在附近的近走廊位置，互相裝作不認識但偶有眼神交流。（梁鵬威攝）

+ 1

該班UO561客機上月25日凌晨從越南峴港抵港，乘客落機登上停機坪的接駁巴士，關上門後卻不開車，後來見有警車到場、空姐認人，警方將5名內地乘客帶返飛機，才知有乘客有物品失竊，懷疑機艙內有「老鼠」。

事發約一個月後，當日航班上的高級乘務長翁舜娥（Ivy）接受《香港01》採訪講述事發經過，稱近日新聞時常報道飛機失竊事件，故機組人員之間也曾互相討論及提高警覺，因而得知大部份「機艙老鼠」都會集體行動但假裝獨行客。

快運高級乘務長翁舜娥（Ivy）表示，上機後留意到有幾名乘客形跡可疑，他們分散坐，但均在附近的近走廊位置，互相裝作不認識但偶有眼神交流。（梁鵬威攝）

她表示，上機後留意到有幾名乘客形跡可疑，他們分散坐，但均在附近的近走廊位置，互相裝作不認識但偶有眼神交流，「又用可疑眼神窺探，又換下座位咁，又觀望前後廚房機艙服務員。」她得知該情況後，已抄下可疑人士座位，並通傳所有機艙服務員留神。

翁續稱，由於該些可疑乘客不時打開上方行李架，途中留意到其行李架多了一個本不屬於他們的名牌袋，故加深懷疑，但由於不知誰是物主，為免打草驚蛇，機組人員決定悄悄「寫紙仔」傳給可疑人士附近的乘客，詢問是否遺失物品。

她透露，「傳紙仔」後仍未能找到物主，早前也已將此事告之機長，因此在機長配合下，透過廣播要求乘客返回座位扣好安全帶，先限制疑犯行動，並將事件告之香港機場地勤稱可能要協助報案。她指飛機抵達機場準備落機時，有乘客取回該名牌袋，才得以鎖定物主，並提醒對方查看名牌袋內物件，該名乘客此刻才驚覺有貴重物品不翼而飛，並由地勤人員協助下報警。

談及今次協助警方迅速偵破案件，她形容是航班整個團隊合作的成果：「當時好緊張，因為 land前都未搵到事主，好彩全機、包括機組都協力搵失物，最終搵到都好開心。」

香港快運補充，事發後已將事件寫成備忘錄提醒所有機組人員，公司定期培訓中也不時會增加與時事相關資訊及案例研究等。

▼8月25日凌晨0時49分 HKExpress機艙老鼠被捕▼



+ 1

警方上月25日凌晨0時49分接獲報案指飛機上發生懷疑盜竊案，一名香港男乘客報稱失竊，包括一隻價值港幣33萬元的勞力士手表，以及約5,000元港幣、200元美金及20元歐羅等紙幣和信用卡都不翼而飛。機場警區警員接報到場調查，最後拘捕一名57歲內地男乘客，涉嫌在航班上盜竊。