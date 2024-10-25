吉隆坡飛香港航班現「機艙老鼠」　內地男涉盜逾$4,000現金被捕

機場警區昨日（24日）接獲報案，指同日一班由吉隆坡飛往香港的航班上，兩名乘客放置在座位上方置物櫃的背囊內，有現金不翼而飛，懷疑被人盜去。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名49歲內地男子，涉盜超過4,000元現金。



初步調查顯示，該名男子懷疑盜取兩名受害人分別約3,500港元及150新加坡元（折合約883港元）現金。該名男子現正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。據悉，男子持中國護照到港。

案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。（資料圖片）

警方表示，機場警區一直與各持份者包括機場管理局、機場保安有限公司、航空公司等緊密合作，共同打擊機艙盜竊罪案。警方呼籲旅客在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，尤其在離開座位時要格外小心，必須隨身攜帶其現金和貴重物品，或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。