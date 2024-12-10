鰂魚涌英皇道的士剷維修中電車軌　車輪卡坑阻交通累電車排長龍

鰂魚涌英皇道發生的士闖維修中電車軌事故。今午（10日）近5時半，警方接獲一名電車司機報案，指一輛的士駛入英皇道、近北角官立小學對開維修中的路軌被困，阻礙交通。警方接報到場，姓聶（52歲）的士男司機已自行離開車廂；的士車身後方刮花，其後由拖車協助移走。



今午（12月10日），一輛的士在鰂魚涌英皇道闖入維修中電車路軌，動彈不得，多輛電車受阻大排長龍。（香港突發事故報料區及討論區/Kenneth Kwok）

多張網上圖片可見，涉事電車路軌正在維修，地面石屎已鑿開，地上留下多條凹坑；維修路段放有反光警告牌，提醒「電車以外車輛不准駛入」。的士闖入相關路段後，再駛前幾個車位，結果卡在凹坑末端，車底貼在地面，部分車輪則懸空卡在凹坑內。最少4輛電車在後方「排長龍」等候，有警員及電車公司職員在場跟進。

現場照片可見，涉事路段正在維修，入口處有指示牌列明「電車以外車輛不准駛入」。（車cam L（香港群組）/陳維）

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今年8月20日，灣仔亦發生同類事故。當日早上午及下午5小時內，先後有一輛的士及一輛七人車，在灣仔莊士敦道及大王東街交界誤闖維修中電車軌，車輪卡住被困。電車公司事後回覆查詢表示，會將原本放置在工地入口的其中一個「電車以外禁止進入」指示燈箱移前10米，並額外增設兩組指示燈箱及路拱，進一步警示駕駛者，以及適時會安排人手到場協助交通。

▼ 8月20日灣仔的士及七人車被困電車路軌 ▼

