雷霆2024｜智利跨國集團及31人被呃逾$2億　9人涉詐騙洗黑錢落網

西九龍總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，上周五起至今日（6至11日）參與名為「雷霆2024」的執法行動，主要針對打擊有組織犯罪集團的非法活動。行動中，人員共拘捕9名男女，涉嫌與今年在本港及海外的9宗騙案有關，受害單位包括一間位於智利的跨國集團及31名受害人（23至75歲），損失金額共約2.74億元，人員成功攔截共約680萬元騙款。



被捕8男1女年齡介乎27至56歲，當中一名內地男子持雙程證；9人涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），全部人已獲准保釋候查，須於1月中旬向警方報到。

西九龍總區刑事部人員參與名為「雷霆2024」的執法行動,針對打擊有組織犯罪集團的非法活動，拘捕9名男女，損失金額共約2.74億元。（資料圖片）

警方經調查顯示，被捕人主要為傀儡戶口持有人，涉嫌曾向詐騙集團提供自己的銀行戶口，而詐騙集團其後則利用該批戶口清洗犯罪得益。他們涉嫌與今年在本港及海外的9宗騙案有關，包括網上求職騙案、投資騙案、網上購物騙案、電話騙案及電郵騙案等。行動中，人員亦檢獲多部手提電話、銀行卡和銀行文件等，懷疑與案有關。相關案件仍在調查中。

警方呼籲市民保持警覺，如收到自稱是投資公司或銀行職員的訊息，應主動聯絡相關官方機構核實。收到陌生人的招聘訊息，聲稱「在家工作」，及只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法，切勿盡信對方所稱的身份或事宜。如有懷疑，應致電警方「防騙易」熱線查詢，亦可用手機應用程式「防騙視伏App」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款賬號、電話、網址等即時評估風險。