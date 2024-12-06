助「執法人員」騙徒洗黑錢$440萬　24歲傀儡戶口持有人判囚40個月

2020年1月，警方接獲一宗海外報案，受害人接獲假冒執法人員來電，對方要求匯款保證金至多個香港本地銀行戶口以示清白。警方調查後發現，一名傀儡戶口持有人，案發時年齡21歲的本地男子，於同年11月為騙徒清洗57萬美元（折合約440萬港元）的犯罪得益。



被捕男子今日（6日）在區域法院，被裁定一項「洗黑錢」罪罪名成立，法庭批准增加三分一刑期，判處監禁40個月。



被捕男子今日（6日）在區域法院，被裁定一項「洗黑錢」罪罪名成立，法庭批准增加三分一刑期，判處監禁40個月。（資料圖片）

案情顯示，警方於2021年1月20日接獲一宗海外報案，指曾接獲懷疑騙徒來電，對方冒認為執法人員，聲稱報案人涉及一宗刑事案件，要求其交付保證金，以證明其清白。報案人按指示交付款項至多個香港本地銀行戶口後，騙徒失去聯絡。報案人懷疑受騙，遂向香港警察求助。

深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕一名案發時年齡為21歲的本地男子，為傀儡戶口持有人，該名男子涉嫌透過一個銀行戶口，於2020年11月協助騙徒清洗57萬美元（即約440萬港元）的犯罪得益。

警方經徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名男子，並就本案向法庭申請加重刑罰。法庭批准增加三分一刑期，最終該名男子被判處監禁40個月。

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁十年。另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。