警破32宗騙案拘34人涉款$6000萬　外籍男墮投資騙案失$3000萬

油尖警區刑事部在過去一個多星期，展開一連10日名為「世爵」的執法行動，針對詐騙案及洗黑錢案。繼日前公布成功搗破一個由黑幫操控、以低息貸款協助債務重組作招徠的詐騙集團，並拘捕18人後，警方今日（11日）公布另拘捕34人（21至77歲），分別涉及32宗不同類型的詐騙案以及洗黑錢案，損失金額合共逾6,000萬元，行動中人員並成功攔截77萬元犯罪得益。其中損失最多的單一個案是一名外籍男子，他誤墮投資股票騙案，被騙走近3,000萬元。



警方日前搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕18人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。行動中檢獲大量證物，包括49萬元現金、電腦、電話、數錢機及貸款文件等。（左朗星攝）

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰稱，警方在過去9個月共接獲3.21萬宗詐騙案件，較去年同期多出8.3%；同時在本年首10個月共拘捕8,500人，按年增加25%，其中6,400人為傀儡户口持有人。

油尖警區刑事部在本月2日至11日，展開一連10日針對詐騙案及洗黑錢案、代號「世爵」的執法行動，合共拘捕52人。其中25男9女為傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段處理財產」及「洗黑錢」罪。他們分別報稱為清潔工、 售貨員、地盤工人、無業及退休人士等，共牽涉32宗詐騙案件及洗黑錢案件，案件類型包括網上投資騙案、網上求職騙案、網上購物騙案及電話騙案等，總損失金額逾6,000萬元。警方成功凍結77萬元犯罪得益。

據了解，上述騙案當中最大金額的為一宗投資騙案，受害人為一名65歲居於海外的外籍男子，他於網上結識騙徒後，對方游說他投資股票，受害人不虞有詐，將近3,000萬港元現金，從海外轉帳到5個香港銀行户口當中。

警方日前搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕18人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。行動中檢獲大量證物，包括49萬元現金。（左朗星攝）

其餘13男5女被捕人（26至59歲）涉嫌「詐騙」及「洗黑錢」罪，涉及警方於周一（9日）公布的一宗案件，涉案詐騙集團由黑幫操控，並以「低息」貸款協助債務重組作招徠，騙去19人共178萬元貸款。被捕18人當中，16人於本月6日至8日期間被捕。行動中警方在涉案4間財務公司，檢獲49萬元現金及借貸文件等證物，並凍結160萬元犯罪得益。

警方日前搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕18人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。行動中檢獲大量證物。（羅日昇攝）

關智聰表示，由去年10月開始，警方已和律政司一同就使用傀儡戶口的清洗黑錢罪行，在檢控時根據有組織及嚴重罪行條例向法庭申請加重刑罰。 至今已有44人因為租借賣戶口的行為，被法庭以洗黑錢罪定罪時加重刑罰，刑期增加八分之一至三分之一不等。 警方會繼續就罪行向法庭申請加重刑罰，以增加阻嚇性。

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰交代案情。（梁偉權攝）

警方呼籲市民切勿借出、租出或賣出戶口，以免觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢罪一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。警方提醒，市民收到可疑電話及訊息時，切勿輕易透露個人資料或戶口資料，並呼籲市民下載防騙事伏APP以識別可疑來電及網站。評估詐騙及網絡安全風險。如有懷疑受騙，可致電防騙易熱線18222查詢。

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰交代案情。（梁偉權攝）

▼12月9日警方破低息協助債務重組詐騙集團記招▼



警方搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕18人。油尖警區總督察（刑事）林柏喬（左）及財富罪案組高級督察關智聰（右）交代案情。（左朗星攝）

警方搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕18人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。行動中檢獲大量證物。