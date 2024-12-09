訛稱助債務重組呃$178萬貸款　警拘16人　揭4財務公司打聾通行騙

警方搗破一個主要由三合會成員操控的詐騙集團，涉嫌以低息協助債務重組作招徠，誘騙19人借貸並擸走貸款後失去聯絡，騙款達178萬元。警方在本月6至8日展開代號「海門」的執法行動，拘捕16名涉案者，包括詐騙集團的主腦及骨幹成員，並在4間涉案財務公司檢獲大量證物，更揭發該4間公司「打聾通」行騙，部分成員實際上有親屬關係，公司之間亦有大量現金轉帳往來。



警方搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕16人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。行動中檢獲大量證物。（羅日昇攝）

警方自今年1月起，陸續接獲共19名受害人報案，指有騙徒透過電話Cold Call及網頁廣告，自稱持牌財務公司職員，可提供債務重組服務。受害人表示有興趣後，騙徒會相約受害人到佐敦區的餐廳，由兩人一同向受害人講解借貸或債務重組安排，指示受害人到另外3間指定財務公司借貸，並要求他們交出全數貸款現金，以清還部分欠款，同時承諾協助受害人制定可負擔的新還款方案，令其可輕鬆還清債務。惟受害人交錢後，騙徒只指示他們等消息，之後去如黃鶴。

警方搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕16人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。（羅日昇攝）

受害人年齡介乎19至56歲，分別報稱倉務員、文員、售貨員、貨車司機等。他們因投資失利或收入不足等，本身已有急切財務需要，甚至已負債纍纍。有受害人在貸款後，親自到騙徒聲稱所屬的財務公司查詢，但公司職員否認騙徒是該公司員工；批出貸款的財務公司亦否認認識騙徒，並要求受害人盡快還清貸款。各人合共被騙去178萬元，當中損失金額最高的個案達13萬元。

警方搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕16人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。行動中檢獲大量證物。

油尖警區總督察（刑事）林柏喬表示，警方經翻查閉路電視及情報分析後，鎖定詐騙集團主腦及骨幹成員身份，相信該集團營運約1年，更發現涉案4間財務公司「打聾通」犯案，不同財務公司成員之間有親屬關係，互相有大量現金轉帳往來及電話聯絡，相信是同一詐騙集團操控，並串謀詐騙。

油尖警區財富罪案組高級督察關智聰指，警方在12月6日見時機成熟，展開埋伏行動，在受害人交貸款予騙徒時現身拉人，在灣仔及油麻地共拘捕4名男子，並起回受害人交出的貸款及貸款申請表。同時，警方突擊搜查4間涉案財務公司，拘捕7男3女，並搜出大量證物，包括49萬港元現金、多部電腦、電話、數錢機、卡片、支票簿及大量貸款文件等，並起回部分受害人的貸款申請表，同時凍結用作收取犯罪得益的銀行戶口，涉款約160萬港元。警方其後再拘捕另外兩名涉案者。

警方搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕16人，涉嫌騙取19人共178萬元貸款。行動中檢獲大量證物，包括49萬元現金。（左朗星攝）

警方相信今次行動已瓦解一個活躍於西九龍區的詐騙集團，已要求網罪科協防剔除涉案的詐騙網頁，並正查閱檢獲的文件，審視涉案財務公司向受害人借出貸款時的利息等有否超出法例上限。被捕12男4女年齡介乎26至59歲，全部為本地人，分別報稱為涉案財務公司董事、經理、職員等，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪。全部人已獲准保釋候查，須於明年1月上旬報到。

警方搗破一個以低息協助債務重組作招徠的詐騙集團，拘捕16人。油尖警區總督察（刑事）林柏喬（左）及財富罪案組高級督察關智聰（右）交代案情。（左朗星攝）

打擊黑社會及詐騙集團是警務處長首要行動項目。警方強調，會繼續做好相關工作，同時指需要警方、持份者及市民合作，才可事半功倍。關智聰提醒，市民如若收到來電或見到網上廣告，稱可協助進行債務重組或債務紓綠，務必要核實對方身份及公司背景；如需貸款，應向信譽良好的銀行或財務機構查詢，並比較不同機構提供的服務後再作決定。

市民如懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222查詢；如懷疑被今次案件中的詐騙集團欺騙，可致電油尖警區科技及財富罪案熱線3661 9351與警方聯絡。