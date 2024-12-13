佛教陳榮根紀念學校SEN家長憂心促校方審視　心理學家倡正向反思

元朗佛教陳榮根紀念學校周三（11日）一名過度活躍症（ADHD）男童墮下身亡。《香港01》接獲另外兩名特殊學習需要（SEN）學童的家長反映，對事件感憂慮，並提到有老師以罰抄心經、罰小息留在座位等方式責罰學童，認為懲罰方式有不妥。其中一名家長稱，理解SEN學童狀況較多，管教殊不容易，明白老師工作吃力，故過往不曾就上述情況作投訴，惟發生今次事件後感到憂慮，希望學校審視情況，避免再有同類事件發生。《香港01》正就事件向校方及辦學團體查詢。



邁步兒童發展中心創辦人及臨床心理學家朱嘉麗對事件感痛心及惋惜，認為事件對涉事家庭、其他學生、家長、教師均造成巨大創傷及情緒挑戰，各範疇都應就事件作正向反思。她提到教育SEN學童時，教育工作者要認識其特質、行為問題背後的成因，因應其弱點作調適。當他們有行為問題，例如「郁頭郁手」時不要太多批評，若真的過了界線時，用溝通方式令他理解行為不當。她並提到，讓ADHD學童多活動、運動，有助改善情緒及專注力。



佛教陳榮根紀念學校周三（11日）發生學童墮樓事件，一名12歲姓王小六男生在校內走廊墮下，倒地不治。（羅敏妍攝）

家長促校方檢討懲罰方式

《香港01》接獲兩名學校的SEN家長反映憂慮。一名家長認為該校老師對SEN學童較嚴苛，例如罰抄幾百字的心經50次；罰全個星期沒有小息，不能去廁所，令孩子上堂時失禁；老師填寫子女的成績表上的獎項時，較一般學童有差別待遇，評語、評分亦令家長及學生感難受。他希望校方及教育局正視問題，勿讓不幸事件再次發生，並曾就情況向教育局查詢。局方昨日回應事件時稱，就個別家長向教育局提出的查詢，教育局會按既定程序嚴肅處理。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，以提供適切意見。

另一名家長亦指，孩子曾被罰抄心經，但內容艱澀，他們難以理解，「一抄就係數十次以上」，質疑為何不罰抄默書範圍；另外，小息時被罰留在課室的座位上，一罰便是一至兩周，若與同學聊天又會加罰，「SEN就更加容易畀你捉到佢有唔啱嘅地方，佢一定係比正常嘅小朋友容易出錯，但係又無差別地去罰佢」，坦言孩子受罰時不想上學。她亦提到，操行分常被評為B-、C，但孩子沒有打架，只是課堂上較頑皮，「（評分）會唔會可能（與校方）有得傾呢？」

家長理解老師工作吃力 惟對事件感憂慮

該家長續指，由於理解SEN學童較難照顧，而老師要跟進大量學生，工作吃力，故平日會做好家校合作，自己亦不曾就向校方投訴，並非「多多事幹」的家長。不過，今次事件後，孩子情緒受影響，翌日校方安排心理輔導，家長發現孩子在顏色紙的「被老師針對」一欄填色，令她更為憂慮，希望校方檢討SEN教育工作是否有改進空間，以及加強對SEN學童的關懷。

臨床心理學家朱嘉麗表示，若ADHD學童表現不理想，需禁止他一些活動時，不建議禁止他活動或做運動，「活動係幫助到佢，（情緒）比較平和」；同一時間，當他表現理想時應予以稱讚。（受訪者提供）

邁步兒童發展中心創辦人及臨床心理學家朱嘉麗表示，ADHD學童會有兩大缺失，分別是不專注，以及多動或衝動，甚至有學童情緒較易嬲怒，會以粗言穢語斥罵老師。

照顧SEN學童時，需了解其行為問題背後的成因，會否是課業太難或太易、近日情緒問題，因應弱點作調適。香港的教育制度下課業較重，「我哋見好多SEN小朋友想叻、想好，冇人想曳，佢一定有啲背後原因，好多時佢會伴隨住好多情緒嘅問題」，要予以空間了解及協助紓緩情緒，否則當他情緒積壓時，便會出現更大的情緒問題。

ADHD學童多活動 有助改善情緒及專注力

她續指，教育ADHD學童時可靈活運用「視覺策略」，理解他的需要後，例如以視覺提示卡，明確地展示所需要工作的步驟和課堂行為的要求，讓他自行評估是否有不專注及作出改善。若學童表現有不理想之處，需要禁止他一些活動時，不建議禁止他活動或做運動，「活動係幫助到佢，（情緒）比較平和，其實教育局都講咗，對情緒同專注力好」；同一時間，當他表現理想時應予以稱讚，「好多時我哋都會漏咗」。

說道理勝於言語責罵

她又舉例，若學童只有輕微犯錯，例如郁頭、郁手，便當作沒看見，不要太多批評，「佢真係踩到條界線時，就話畀佢聽，你咁樣上堂郁嚟郁去，我覺得好嘈，我真係系覺得唔開心」，透過與其說道理，會勝於言語責罵。

此外，有研究顯示親子管教是其中一個有效方法改善SEN學童的問題，學校應多支援家長。若學童不受控，應尋求社工專業協助，「轉一轉氣場，其實你畀少少空間佢，大家有得落台」，適當的藥物治療亦有助改善學童情況。

朱嘉麗續指，今次事件中父母、老師、同學，均有巨大創傷及情緒挑戰，或需要接受適當的情緒支援，亦要應正向反思是否有改善空間。她坦言，在融合教育下，SEN學童進入主流學校，令老師面對壓力，政府雖然加大資源，但仍然過於分割，促政府再增資源予SEN學童較多的學校。

佛教陳榮根紀念學校周三（11日）發生學童墮樓事件。（羅敏妍攝）

昨日（12日）上午記者曾向佛教陳榮根紀念學校何志偉副校長查詢，指有SEN家長反映上述情況，他稱就SEN學童指引上，校方有完整政策，跟足政府指引，關顧每一個學生。至有無收到家長反映，有老師對SEN學童較嚴苛，他稱「我哋對每個學生都好關顧、好關心，關心佢哋成長，呢個係一定。如果家長對學生的成長有任何疑問，我哋會同佢哋緊密溝通…...佢哋關心嘅情況我哋會處理，呢個係我哋既天職嚟。」《香港01》今日再就情況向校方及辦學團體查詢，截稿前未獲回覆。

教育局表示，應收集及考慮教師、家長及學生的意見。（資料圖片）

教育局﹕學校擬定校規應考慮教師、家長及學生意見

教育局一直為學校提供清晰指引，列出學校制定及執行訓育措施的一般原則。學校的訓育措施旨在教導、輔導和保護學生，並促使學生在行為上作出積極的改善。

學校在擬定校規時，應收集及考慮教師、家長及學生的意見，透過討論和溝通，讓學生明白訂定校規的意義，確立他們對校規的理解和共識，並就所訂定的校規定期檢討。

學校執行校規應顧及學生個人差異

當學校執行校規時，須合法、合情、合理及公平一致，並應顧及學生的自尊、個人差異及接受教育的權利。

就支援有特殊教育需要的學生方面，教育局一向鼓勵學校推行「全校參與」模式的融合教育，建立學校的共融文化。一直以來，教育局向公營普通中、小學發放額外人手和資源，協助學校照顧有特殊教育需要的學生。學校應按學生的特殊教育需要和校情，整體並靈活地運用校內及社區的各項資源，為有特殊教育需要的學生提供適切的支援服務。

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香港大學香港賽馬會自殺研究中心 (http://csrp.hku.hk/wecare/#resource)

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