佛教陳榮根紀念學校男童墮斃　父指兒被三教師訓示　將去信教育局

昨日（12日）下午2時許，元朗欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校有一名12歲姓王男學生墮樓，救援人員接報到場，將男生送院搶救，惟最終證實死亡。今日（12日）死者父母到富山公眾殮房辦理認屍手續，二人離開殮房時向傳媒透露，兒子昨日曾被副校長、訓導主任及一名主任訓示，「情緒唔係幾好，跟住就突然之間有個自殺嘅傾向」。死者父親直言將去信教育局和防止虐待兒童協會，要求相關機構調查及跟進，還其兒子公道。他亦希望校方交代昨日三名老師訓示的內容。



今早男童父母到富山公眾殮房辦理認屍手續。（資料圖片）

男童的父母王生及王太坦言，兒子有過度活躍症(ADHD)，由一年級至六年級比較百厭，但不會做壞事，「其實都係上堂坐唔定同講嘢啊等等」，但在校內與同學相處融洽，受同學歡迎。不過他亦知道兒子在學校不太開心，因被部分老師針對。王生從同學和比較痛錫兒子的老師口中得知，「佢（兒子）喺學校有啲老師唔鍾意佢嘅情況」，王先舉例指，如四五個同學一同犯錯，老師可能只罰他兒子一個，惟兒子回家甚少談及學校的事情。

而昨日兒子亦被副校長、訓導主任及一名主任圍著訓示，他坦言不清楚訓示的內容，「點樣去畀啲無形壓力佢，我真係唔知」，並指中途有另一個同學加入一同受罰。據他所知，兒子在樓下教員室被訓示後又回到7樓，「唔開心啊，情緒唔係幾好，跟住就突然之間有個自殺嘅傾向」，他指意外發生後，副校長打算到醫院慰問，但被他推卻了。

昨日（11日）佛教陳榮根紀念學校有一名12歲姓王小六男生在校內走廊墮下身亡。（羅敏妍攝）

王生及王太形容兒子活潑，「係一個快樂嘅小朋友」，平時「好細瞻，又怕黑，又怕醜」，不理解有什麼原因導致兒子突然輕生。王生表示，從不給予兒子壓力，亦不介意學校少功課，程度較低，「佢年年考第尾，我都唔話佢，佢體育係A，所以我push佢跑步同打籃波……我唔逼佢讀書，佢可以有咩過激嘅行為呢？」又指：「就算佢老師鬧佢唔啱，返嚟我都係撐到佢。」

王生指上星期五見過家長，但主要有關呈分試、升學問題及相關講座，並沒什麼特別事情。王生表示將去信教育局和防止虐待兒童協會，要求相關機構調查及跟進，「我會想佢畀返個公道我，想佢幫我跟進個case（個案）」，又希望知道昨日三名教師向兒子訓示的內容，以了解兒子輕生的原因。

今早《香港01》記者曾到佛教陳榮根紀念學校小學查詢事件，學校副校長指就昨日的事件，警方正在調查中，學校暫不便回應。