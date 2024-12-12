學童墮斃｜教育局﹕學校執行校規須顧及自尊　應適切支援SEN學生

元朗欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校，昨日（11日）一名12歲姓王男學生墮樓身亡，其父親今日透露過度活躍症兒子事前被主任、輔導主任、副校長共3人，帶到教員室內訓示，兒子其後返回教室後便墮樓。父親希望校方交代為何要3人訓示及訓示的內容，並將去信教育局及相關機構，為兒子討公道。



《香港01》就此情況向教育局查詢，獲回覆指得悉事件後，一直與學校保持緊密聯繫，向學校提供支援及意見。學校亦已與相關家長保持溝通，提供適切的支援。至於學校應如何處理SEN學童的教育，教育局稱學校應為有特殊教育需要的學生提供適切的支援服務。另外，當學校執行校規時，須合法、合情、合理及公平一致，並應顧及學生的自尊、個人差異及接受教育的權利。



元朗佛教陳榮根紀念學校周三（11日）發生學童墮樓事件。（羅敏妍攝）

教育局表示，得悉事件後，一直與學校保持緊密聯繫，向學校提供支援及意見。據了解，學校已安排教育心理學家、輔導人員及社工處理事件，為受事件影響的師生提供適切的支援，包括舉行特別班主任課、為有需要的學生安排小組或個別輔導。學校亦已與相關家長保持溝通，提供適切的支援。

教育局一直為學校提供清晰指引，列出學校制定及執行訓育措施的一般原則。學校的訓育措施旨在教導、輔導和保護學生，並促使學生在行為上作出積極的改善。

教育局稱，學校執行校規須顧及學生自尊，應適切支援SEN學生。（資料圖片）

學校在擬定校規時，應收集及考慮教師、家長及學生的意見，透過討論和溝通，讓學生明白訂定校規的意義，確立他們對校規的理解和共識，並就所訂定的校規定期檢討。

當學校執行校規時，須合法、合情、合理及公平一致，並應顧及學生的自尊、個人差異及接受教育的權利。

就支援有特殊教育需要的學生方面，教育局一向鼓勵學校推行「全校參與」模式的融合教育，建立學校的共融文化。一直以來，教育局向公營普通中、小學發放額外人手和資源，協助學校照顧有特殊教育需要的學生。學校應按學生的特殊教育需要和校情，整體並靈活地運用校內及社區的各項資源，為有特殊教育需要的學生提供適切的支援服務。

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